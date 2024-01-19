  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. MHP, 55 belediye başkanı adayını daha açıkladı

MHP, 55 belediye başkanı adayını daha açıkladı

MHP, 55 belediye başkanı adayını daha açıkladı
Güncelleme:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 55 ilçenin daha belediye başkan adayını açıkladı.

2024 yılı partinin 55'inci kuruluş yıl dönümü olduğu için her gün 55 belediye başkan adayını açıklayan MHP, yeni adaylarını duyurdu. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, parti yetkili kurullarının yaptığı değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 6'ncı etap adaylıklarının belirlendiğini bildirdi. Durmaz, bu kapsamda, 2'si büyükşehir ilçesi olmak üzere 55 ilçede daha adayların belirlendiğini kaydetti.

Durmaz'ın açıklamasına göre Antalya'nın Finike ilçesinde Cenk Şimşek, İzmir'in Dikili ilçesinde Sema Akıncı, aday oldu. 

İşte adayların tam listesi:

1    ANTALYA/ FİNİKE    BÜYÜKŞEHİR İLÇE    CENK ŞİMŞEK

2    İZMİR/ DİKİLİ    BÜYÜKŞEHİR İLÇE    SEMA AKINCI

3    ADIYAMAN/ BESNİ    İLÇE    MUSTAFA ALTIN

4    ADIYAMAN/ ÇELİKHAN    İLÇE    MEHMET BAHADDİN ULAŞ

5    ADIYAMAN/ GERGER    İLÇE YASİN SARITEMUR

6    ADIYAMAN/ SAMSAT    İLÇE    RAMAZAN BERK

7    ADIYAMAN/ SİNCİK    İLÇE    ABDULLAH GÜNER

8    ADIYAMAN/ TUT    İLÇE    İBRAHİM HALİL KILAVUZ

9    AĞRI/ DİYADİN    İLÇE    MEHMET NURİ KAYA

10    AĞRI/ DOĞUBEYAZIT    İLÇE    FERDİ ERTAŞ

11    AĞRI/ HAMUR    İLÇE    CEMAL YAKUT

12    AĞRI/ TUTAK    İLÇE    SUAT ENGİN

13    AMASYA/ GÖYNÜCEK    İLÇE    KADİR FATİH ERDOĞAN

14    AMASYA/ GÜMÜŞHACIKÖY    İLÇE    ÖMER FARUK DERTLİOĞLU

15    AMASYA/ HAMAMÖZÜ    İLÇE    FATİH BAYRAKTAR

16    AMASYA/ MERZİFON    İLÇE    BÜNYAMİN ARSLAN

17    AMASYA/ SULUOVA    İLÇE    RIFAT UZUN

18    AMASYA/ TAŞOVA    İLÇE    SİNAN YILMAZ

19    ARDAHAN/ DAMAL    İLÇE    DOĞUKAN TURGUT

20    ARDAHAN/ ÇILDIR    İLÇE    NAVRUZ GÜNDOĞDU

21    ARDAHAN/ GÖLE    İLÇE    OKTAY ARSLAN

22    ARDAHAN/ POSOF    İLÇE    NİHAT SAYDAN

23    EDİRNE/ENEZ    İLÇE    AHMET DEMİRCİ

24    EDİRNE/ HAVSA    İLÇE    HASAN ÖZEN

25    EDİRNE/ İPSALA    İLÇE    AYBİKE ŞİMŞEK

26    EDİRNE/ KEŞAN    İLÇE    SERDAR DUMAN

27    KIRIKKALE/ BAHŞILI    İLÇE    HALİL İBRAHİM BİŞGİN

28    KIRIKKALE/ DELİCE    İLÇE    AYTEKİN ARAÇ

29    KIRIKKALE/ ÇELEBİ    İLÇE    NAFİ YAKUT

30    KIRIKKALE/ KESKİN    İLÇE    MUSTAFA ALP SİLSÜPÜROĞLU

31    KIRIKKALE/ SULAKYURT    İLÇE    İSMAİL BİLDİK

32    KIRIKKALE/ YAHŞİHAN    İLÇE    OSMAN TÜRKYILMAZ

33    KİLİS/ ELBEYLİ    İLÇE    ADİL ÖZKAN

34    KİLİS/ MUSABEYLİ    İLÇE    MEHMET ÖLMEZ

35    KİLİS/ POLATELİ    İLÇE    DURAN KURŞUNOĞLU

36    NEVŞEHİR/ ACIGÖL    İLÇE    MEHMET EROĞLU

37    NEVŞEHİR/ AVANOS    İLÇE    MUSTAFA KENAN SARITAŞ

38    NEVŞEHİR/ DERİNKUYU    İLÇE    YUSUF GEMİCİ

39    NEVŞEHİR/ GÜLŞEHİR    İLÇE    ERKAN ÇİFTÇİ

40    NEVŞEHİR/ KOZAKLI    İLÇE    CELALETTİN GÜVEN

41    NEVŞEHİR/ ÜRGÜP    İLÇE    MUSTAFA ÖZ

42    RİZE/ ÇAYELİ    İLÇE    İSMAİL HAKKI ÇİFTÇİ

43    RİZE/ İKİZDERE    İLÇE    HAKAN KARAGÖZ

44    RİZE/ İYİDERE    İLÇE    OSMAN METE

45    TOKAT/ ALMUS    İLÇE    BEKİR ÖZER

46    TOKAT/ ARTOVA    İLÇE    NAZİF ÇUHACI

47    TOKAT/ BAŞÇİFTLİK    İLÇE    GÜRSEL BAYRAM

48    TOKAT/ ERBAA    İLÇE    ERTUĞRUL KARAGÖL

49    TOKAT/ NİKSAR    İLÇE    AZMİ YILDIRIM

50    TOKAT/ PAZAR    İLÇE    ŞERAFETTİN PERVANLAR

51    TOKAT/ REŞADİYE    İLÇE    ERGÜL ÜNAL

52    TOKAT/ SULUSARAY    İLÇE    DAVUT KILIÇ

53    TOKAT/ TURHAL    İLÇE    ORHAN YAYLI

54    TOKAT/ YEŞİLYURT    İLÇE    MUHSİN YILMAZ

55    TOKAT/ ZİLE    İLÇE    ALİ ÖZGAN

DHA

Etiketler mhp belediye başkanı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İlk Türk astronotun 14 günlük uzay görevi belli oldu İlk Türk astronotun 14 günlük uzay görevi belli oldu Yolcu otobüsünde şoför-muavin kavgası! Yolcular sinir krizi geçirdi Yolcu otobüsünde şoför-muavin kavgası! Yolcular sinir krizi geçirdi Konut satışlarında beklenen oldu Konut satışlarında beklenen oldu Kübra'nın güzel Aslıhan Malbora mankenlere taş çıkardı Kübra'nın güzel Aslıhan Malbora mankenlere taş çıkardı Emeklinin bayram ikramiyesine seçim zammı geliyor Emeklinin bayram ikramiyesine seçim zammı geliyor İçişleri, Valilik, Meteoroloji ve AKOM duyurdu: Kar geliyor! İçişleri, Valilik, Meteoroloji ve AKOM duyurdu: Kar geliyor! Beyaz cennet Uludağ'da sömestir tatilinin bedeli dudak uçuklatıyor Beyaz cennet Uludağ'da sömestir tatilinin bedeli dudak uçuklatıyor Kulisler bu iddiayı konuşuyor: Erdoğan'dan Bakan Şimşek'e ''yerel seçim'' talimatı Kulisler bu iddiayı konuşuyor: Erdoğan'dan Bakan Şimşek'e ''yerel seçim'' talimatı TOKİ'den Şubat ayında 9 ilde 3 bin 395 konut ihalesi TOKİ'den Şubat ayında 9 ilde 3 bin 395 konut ihalesi Nesli tükenmek üzere olan bu ''minik canavar'' şans eseri Bursa'da bulundu Nesli tükenmek üzere olan bu ''minik canavar'' şans eseri Bursa'da bulundu