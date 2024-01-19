MHP, 55 belediye başkanı adayını daha açıkladı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 55 ilçenin daha belediye başkan adayını açıkladı.
2024 yılı partinin 55'inci kuruluş yıl dönümü olduğu için her gün 55 belediye başkan adayını açıklayan MHP, yeni adaylarını duyurdu. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, parti yetkili kurullarının yaptığı değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 6'ncı etap adaylıklarının belirlendiğini bildirdi. Durmaz, bu kapsamda, 2'si büyükşehir ilçesi olmak üzere 55 ilçede daha adayların belirlendiğini kaydetti.
Durmaz'ın açıklamasına göre Antalya'nın Finike ilçesinde Cenk Şimşek, İzmir'in Dikili ilçesinde Sema Akıncı, aday oldu.
İşte adayların tam listesi:
1 ANTALYA/ FİNİKE BÜYÜKŞEHİR İLÇE CENK ŞİMŞEK
2 İZMİR/ DİKİLİ BÜYÜKŞEHİR İLÇE SEMA AKINCI
3 ADIYAMAN/ BESNİ İLÇE MUSTAFA ALTIN
4 ADIYAMAN/ ÇELİKHAN İLÇE MEHMET BAHADDİN ULAŞ
5 ADIYAMAN/ GERGER İLÇE YASİN SARITEMUR
6 ADIYAMAN/ SAMSAT İLÇE RAMAZAN BERK
7 ADIYAMAN/ SİNCİK İLÇE ABDULLAH GÜNER
8 ADIYAMAN/ TUT İLÇE İBRAHİM HALİL KILAVUZ
9 AĞRI/ DİYADİN İLÇE MEHMET NURİ KAYA
10 AĞRI/ DOĞUBEYAZIT İLÇE FERDİ ERTAŞ
11 AĞRI/ HAMUR İLÇE CEMAL YAKUT
12 AĞRI/ TUTAK İLÇE SUAT ENGİN
13 AMASYA/ GÖYNÜCEK İLÇE KADİR FATİH ERDOĞAN
14 AMASYA/ GÜMÜŞHACIKÖY İLÇE ÖMER FARUK DERTLİOĞLU
15 AMASYA/ HAMAMÖZÜ İLÇE FATİH BAYRAKTAR
16 AMASYA/ MERZİFON İLÇE BÜNYAMİN ARSLAN
17 AMASYA/ SULUOVA İLÇE RIFAT UZUN
18 AMASYA/ TAŞOVA İLÇE SİNAN YILMAZ
19 ARDAHAN/ DAMAL İLÇE DOĞUKAN TURGUT
20 ARDAHAN/ ÇILDIR İLÇE NAVRUZ GÜNDOĞDU
21 ARDAHAN/ GÖLE İLÇE OKTAY ARSLAN
22 ARDAHAN/ POSOF İLÇE NİHAT SAYDAN
23 EDİRNE/ENEZ İLÇE AHMET DEMİRCİ
24 EDİRNE/ HAVSA İLÇE HASAN ÖZEN
25 EDİRNE/ İPSALA İLÇE AYBİKE ŞİMŞEK
26 EDİRNE/ KEŞAN İLÇE SERDAR DUMAN
27 KIRIKKALE/ BAHŞILI İLÇE HALİL İBRAHİM BİŞGİN
28 KIRIKKALE/ DELİCE İLÇE AYTEKİN ARAÇ
29 KIRIKKALE/ ÇELEBİ İLÇE NAFİ YAKUT
30 KIRIKKALE/ KESKİN İLÇE MUSTAFA ALP SİLSÜPÜROĞLU
31 KIRIKKALE/ SULAKYURT İLÇE İSMAİL BİLDİK
32 KIRIKKALE/ YAHŞİHAN İLÇE OSMAN TÜRKYILMAZ
33 KİLİS/ ELBEYLİ İLÇE ADİL ÖZKAN
34 KİLİS/ MUSABEYLİ İLÇE MEHMET ÖLMEZ
35 KİLİS/ POLATELİ İLÇE DURAN KURŞUNOĞLU
36 NEVŞEHİR/ ACIGÖL İLÇE MEHMET EROĞLU
37 NEVŞEHİR/ AVANOS İLÇE MUSTAFA KENAN SARITAŞ
38 NEVŞEHİR/ DERİNKUYU İLÇE YUSUF GEMİCİ
39 NEVŞEHİR/ GÜLŞEHİR İLÇE ERKAN ÇİFTÇİ
40 NEVŞEHİR/ KOZAKLI İLÇE CELALETTİN GÜVEN
41 NEVŞEHİR/ ÜRGÜP İLÇE MUSTAFA ÖZ
42 RİZE/ ÇAYELİ İLÇE İSMAİL HAKKI ÇİFTÇİ
43 RİZE/ İKİZDERE İLÇE HAKAN KARAGÖZ
44 RİZE/ İYİDERE İLÇE OSMAN METE
45 TOKAT/ ALMUS İLÇE BEKİR ÖZER
46 TOKAT/ ARTOVA İLÇE NAZİF ÇUHACI
47 TOKAT/ BAŞÇİFTLİK İLÇE GÜRSEL BAYRAM
48 TOKAT/ ERBAA İLÇE ERTUĞRUL KARAGÖL
49 TOKAT/ NİKSAR İLÇE AZMİ YILDIRIM
50 TOKAT/ PAZAR İLÇE ŞERAFETTİN PERVANLAR
51 TOKAT/ REŞADİYE İLÇE ERGÜL ÜNAL
52 TOKAT/ SULUSARAY İLÇE DAVUT KILIÇ
53 TOKAT/ TURHAL İLÇE ORHAN YAYLI
54 TOKAT/ YEŞİLYURT İLÇE MUHSİN YILMAZ
55 TOKAT/ ZİLE İLÇE ALİ ÖZGAN
DHA
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