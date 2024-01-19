MHP, 55 belediye başkanı adayını daha açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 55 ilçenin daha belediye başkan adayını açıkladı.

2024 yılı partinin 55'inci kuruluş yıl dönümü olduğu için her gün 55 belediye başkan adayını açıklayan MHP, yeni adaylarını duyurdu. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, parti yetkili kurullarının yaptığı değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 6'ncı etap adaylıklarının belirlendiğini bildirdi. Durmaz, bu kapsamda, 2'si büyükşehir ilçesi olmak üzere 55 ilçede daha adayların belirlendiğini kaydetti.



Durmaz'ın açıklamasına göre Antalya'nın Finike ilçesinde Cenk Şimşek, İzmir'in Dikili ilçesinde Sema Akıncı, aday oldu.

İşte adayların tam listesi:

1 ANTALYA/ FİNİKE BÜYÜKŞEHİR İLÇE CENK ŞİMŞEK

2 İZMİR/ DİKİLİ BÜYÜKŞEHİR İLÇE SEMA AKINCI

3 ADIYAMAN/ BESNİ İLÇE MUSTAFA ALTIN

4 ADIYAMAN/ ÇELİKHAN İLÇE MEHMET BAHADDİN ULAŞ

5 ADIYAMAN/ GERGER İLÇE YASİN SARITEMUR

6 ADIYAMAN/ SAMSAT İLÇE RAMAZAN BERK

7 ADIYAMAN/ SİNCİK İLÇE ABDULLAH GÜNER

8 ADIYAMAN/ TUT İLÇE İBRAHİM HALİL KILAVUZ

9 AĞRI/ DİYADİN İLÇE MEHMET NURİ KAYA

10 AĞRI/ DOĞUBEYAZIT İLÇE FERDİ ERTAŞ

11 AĞRI/ HAMUR İLÇE CEMAL YAKUT

12 AĞRI/ TUTAK İLÇE SUAT ENGİN

13 AMASYA/ GÖYNÜCEK İLÇE KADİR FATİH ERDOĞAN

14 AMASYA/ GÜMÜŞHACIKÖY İLÇE ÖMER FARUK DERTLİOĞLU

15 AMASYA/ HAMAMÖZÜ İLÇE FATİH BAYRAKTAR

16 AMASYA/ MERZİFON İLÇE BÜNYAMİN ARSLAN

17 AMASYA/ SULUOVA İLÇE RIFAT UZUN

18 AMASYA/ TAŞOVA İLÇE SİNAN YILMAZ

19 ARDAHAN/ DAMAL İLÇE DOĞUKAN TURGUT

20 ARDAHAN/ ÇILDIR İLÇE NAVRUZ GÜNDOĞDU

21 ARDAHAN/ GÖLE İLÇE OKTAY ARSLAN

22 ARDAHAN/ POSOF İLÇE NİHAT SAYDAN

23 EDİRNE/ENEZ İLÇE AHMET DEMİRCİ

24 EDİRNE/ HAVSA İLÇE HASAN ÖZEN

25 EDİRNE/ İPSALA İLÇE AYBİKE ŞİMŞEK

26 EDİRNE/ KEŞAN İLÇE SERDAR DUMAN

27 KIRIKKALE/ BAHŞILI İLÇE HALİL İBRAHİM BİŞGİN

28 KIRIKKALE/ DELİCE İLÇE AYTEKİN ARAÇ

29 KIRIKKALE/ ÇELEBİ İLÇE NAFİ YAKUT

30 KIRIKKALE/ KESKİN İLÇE MUSTAFA ALP SİLSÜPÜROĞLU

31 KIRIKKALE/ SULAKYURT İLÇE İSMAİL BİLDİK

32 KIRIKKALE/ YAHŞİHAN İLÇE OSMAN TÜRKYILMAZ

33 KİLİS/ ELBEYLİ İLÇE ADİL ÖZKAN

34 KİLİS/ MUSABEYLİ İLÇE MEHMET ÖLMEZ

35 KİLİS/ POLATELİ İLÇE DURAN KURŞUNOĞLU

36 NEVŞEHİR/ ACIGÖL İLÇE MEHMET EROĞLU

37 NEVŞEHİR/ AVANOS İLÇE MUSTAFA KENAN SARITAŞ

38 NEVŞEHİR/ DERİNKUYU İLÇE YUSUF GEMİCİ

39 NEVŞEHİR/ GÜLŞEHİR İLÇE ERKAN ÇİFTÇİ

40 NEVŞEHİR/ KOZAKLI İLÇE CELALETTİN GÜVEN

41 NEVŞEHİR/ ÜRGÜP İLÇE MUSTAFA ÖZ

42 RİZE/ ÇAYELİ İLÇE İSMAİL HAKKI ÇİFTÇİ

43 RİZE/ İKİZDERE İLÇE HAKAN KARAGÖZ

44 RİZE/ İYİDERE İLÇE OSMAN METE

45 TOKAT/ ALMUS İLÇE BEKİR ÖZER

46 TOKAT/ ARTOVA İLÇE NAZİF ÇUHACI

47 TOKAT/ BAŞÇİFTLİK İLÇE GÜRSEL BAYRAM

48 TOKAT/ ERBAA İLÇE ERTUĞRUL KARAGÖL

49 TOKAT/ NİKSAR İLÇE AZMİ YILDIRIM

50 TOKAT/ PAZAR İLÇE ŞERAFETTİN PERVANLAR

51 TOKAT/ REŞADİYE İLÇE ERGÜL ÜNAL

52 TOKAT/ SULUSARAY İLÇE DAVUT KILIÇ

53 TOKAT/ TURHAL İLÇE ORHAN YAYLI

54 TOKAT/ YEŞİLYURT İLÇE MUHSİN YILMAZ

55 TOKAT/ ZİLE İLÇE ALİ ÖZGAN

DHA