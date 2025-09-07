  1. Anasayfa
MHP'den bebek katili Öcalan için bir hamle daha
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'a geçen sene Ekim ayında yaptığı çağrıyla başlayan yeni süreçte, MHP milletvekillerinden oluşturulacak bir İmralı heyetinin eli kanlı teröristbaşı Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya gitmesini önermişti. DEM Parti'den bu öneriye destek geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz yıl Ekim ayında yaptığı çağrıyla başlayan, eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın silah bırakmasını öngören yeni terörsüz Türkiye sürecinde sıcak bir gelişme daha yaşandı.

TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmaları devam ederken MHP, komisyon üyesi Milletvekillerinden oluşturulacak bir heyetin İmralı'da tutuklu bulunan bebek katili teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmesini önerdi.

MHP'nin heyet önerisine DEM Parti'den de destek gelirken,MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, komisyonun, Öcalan’ın beyanlarını almak üzere, 3-4 kişinin seçmesinin bir zaaf oluşturmayacağını ifade etti.

Yıldız açıklamasında "Türk devleti son üç yüzyılın en güçlü dönemini yaşamaktadır. Önümüzdeki hafta görüşmelere devam edilecektir. Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş, terör örgütü kurucusu Abdullah Öcalan’ın beyanlarını almak üzere, zamanlaması ve yöntemi iyi düşünülerek Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu içerisinden 3-4 kişiyi seçmesi bir zaaf oluşturmayacaktır." ifadelerini kullandı.

 

