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  4. MHP'nin acı günü! Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

MHP'li başkan Murat Öner yaşamını yitirdi

MHP'li başkan Murat Öner yaşamını yitirdi
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MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner, dün akşam saatlerinde evinde fenalaşarak özel bir hastaneye kaldırıldı.eye kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Öner, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Öner'in ölüm haberinin ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa milletvekilleri, ilçe belediye başkanları taziye mesajı yayımladı.

Bazı partililer de hastaneye gelerek aileye başsağlığı dileklerini iletti.

AA

Etiketler mhp murat öner kalp krizi
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