Milletvekili adaylığından çekilen Aytun Çıray, Akşener'i hedef aldı

Milletvekili adaylığından çekildiğini açıklayan İYİ Partili Aytun Çıray, İzmir'de yapılan temayül yoklaması için ''uyduruk'' ifadesini kullandı. Çıray, ''Akşener bunu bile bile meşru kabul etti'' eleştirisinde bulundu.

Listelerin teslim edilmesine saatler kala İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, 14 Mayıs seçimleri için milletvekilliği adaylığından çekildiğini duyurdu.



Twitter hesabından açıklama yapan Çıray, şu ifadeleri kullandı:

"14 mayıs sonrası Türkiye'ye farklı zeminde katkıda bulunmak umuduyla İYİ Parti milletvekili adaylıgımdan feragat ediyorum. İzmir'de saygıdeğer Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olması ve kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım. Yaşasın Atatürk!"

AKŞENER'E TEPKİ GÖSTERDİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı, İzmir Milletvekili Aytun Çıray, İzmir'deki temayül yoklamasının 'uyduruk' olduğunu söyledi. Çıray, Akşener'e de, "Akşener bunu bile bile meşru kabul etti" sözleriyle tepki gösterdi.

Çıray Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Konumuz bu değil..Ama..İzmir 2. Bölgede usulüne uygun, dürüst bir temayül yoklaması olsa kayıtlı üyelerin sıralaması ankete göre şöyle olacaktı: 1. Aytun Çıray %65,7 2. H. Kırkpınar %15,63. Müjde Harputlu %8,6 4. Yavuz Adar %6,2



Asıl konumuz farklı ama.. Burada da temayülün uyduruk olduğunu İzmir İl Yönetimi'nin imzaları ile göreceksiniz. Sayın Akşener, bunu bile bile meşru kabul etti. Bu usulsüzlüğü görmezden gelseydin, diyorsaniz.. Bugün buna göz yumanın yarın yönetimde AKP'den farklı olmaz."