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Milli Eğitim Bakanı Tekin'den liseleri karıştıran atamalar için ilk açıklama

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den proje okullarında liseleri karıştıran atama kararlarına ilişkin yaptığı açıklamada "sıkıntı yaşanmaması için takvimi erken başlattık" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Yapılan protestoların çoğu politik. Sıkıntı yaşanmaması için takvimi erken başlattık. 40 yıldır aynı okulda çalışan arkadaşlarımız var. Proje okullarında 38 bin arkadaşımızın görev süresi doldu. Eğitimi sıkıntıya sokacak bir eylemin içinde olmayız." açıklamasını yaptı. 

Bakan Tekin, "Geçtiğimiz yıl yönetmeliğin uygulanmasını bir yıl erteledik. Bu yıl ocak ayı başında takvimimizi ilan ettik. Bu okullarımızda çalışan öğretmen arkadaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması, sıkıntı yaşamaması açısında bu arkadaşlarımızın yer değiştirme takvimini erken başlattık" dedi. 

Tekin şu ifadeleri kullandı: 

O arkadaşlarımızın diğer öğretmenlerimizin yer değişikliği süreci başlamadan önce boş olan okullarımıza yer değişikliği talebinde bulunsunlar diye onlara pozitif ayrımcılık yaptık.  38 bin arkadaşımızın görev süresi doldu. Yüzde 80'inin görev süresi uzatıldı. Geriye kalan yaklaşık 6 bin arkadaşımızın da görev süreleri uzatılmadı. 

Bu ülkenin, bu bayrağın altındaki her okul öğretmenlerimiz için kutsal bir vazife değil mi? Ne demek sürgüne gönderildi? Bir siyasi partinin genel başkanı çıkıyor 'ele geçirmek' ifadesini kullanıyor. Kimden neyi ele geçiriyoruz ya, biz devletiz, Milli Eğitim Bakanlığıyız. 

Siyasetçileri tutarlı, ahlaki davranmaya davet ediyorum.  Bir siyasi partinin genel başkanı ve onun şürekası topyekun direnişe çağırmasına rağmen 20 civarı okulda oldu. Bunların büyük çoğunluğu mezunlar derneği gibi yapılar üzerinden organize edildi. Okullarımızı bir siyasi partinin politik amaçları için manipüle edilen mekanlar haline dönüştürmedikleri için teşekkür ediyorum. 

40 yıldır aynı okulda çalışan arkadaşlarımız var. Diğer öğretmen arkadaşlarımızın da bu okullarda çalışma hakkı yok mu? Manipülasyon çabası olarak görüyorum. Öğretmen arkadaşlarımız, öğrencilerimiz, velilerimiz rahat olsun. 

DHA

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Etiketler yusuf tekin meb milli eğitim bakanlığı proje okul atama lise lise öğretmenleri öğretmen atamaları
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