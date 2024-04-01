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Muhsin Yazıcıoğlu'nun memleketinde kazanan BBP oldu

Muhsin Yazıcıoğlu'nun memleketinde kazanan BBP oldu
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Sivas'ta seçimi yüzde 43.53'lik oyla BBP adayı Adem Uzun kazandı.

Sivas'ta yerel seçimi Büyük Birlik Partisi önde tamamladı. BBP'nin kazandığı tek il belediyesi Sivas oldu.

Adem Uzun, sandıkların yüzde 85'i açıldığında yüzde 43.53 oy oranı ile ilk sırada yer aldı. İkinci sırada AKP adayı Hilmi Bilgin bulundu. Bilgin, yüzde 29.94 oy oranına sahipti.

Bilgin, 2019 seçimlerini yüzde 49.35 oy oranı ile ilk sırada tamamlamıştı. BBP adayı Doğan Ürgüp yüzde 36.45 oy almıştı.   

Etiketler bbp Sivas Muhsin Yazıcıoğlu yerel seçim seçim seçimler
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