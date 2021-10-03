Mustafa Sarıgül: ''Kredi günahtır, ismi değişecek''

Son zamanalrda yaptığı ilginç çıkışlarla dikkatleri üzerine çeken Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül bu sefer de "Kredi günahtır. KYK’nın adının Öğrenci Ağırlama Merkezleri olarak değiştireceğiz” dedi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partilileriyle birlikte ‘Çare ve Değişim’ kampına girdi. Burada parti politikaları hakkında bilgi veren Sarıgül’den ilginç bir çıkış daha geldi. Sarıgül, kredinin günah olduğunu belirterek, “Kredi günahtır. KYK’nın adının Öğrenci Ağırlama Merkezleri olarak değiştireceğiz” dedi.

Toplantıda konuşan Sarıgül, parti politikaları hakkında bilgiler verdi. Konuşmasında yine dikkatleri üzerine çeken açıklamalarda bulunan Sarıgül, kredinin günah olduğunu belirterek, “Bizim iktidarımız döneminde KYK’nın adı değişecek. Kredi günahtır. KYK’nın adının Öğrenci Ağırlama Merkezleri olarak değiştireceğiz. Öğrencilerimizin aklının maddiyat ile meşgul olmasını istemiyoruz” dedi.

ANKA’nın haberine göre, TDP, olağan genel kurulun ardından; Kocaeli’de bir otelde 1-3 Ekim tarihleri arasında “Çare ve Değişim” başlığı ile kampa girdi. Toplantıda bir konuşma yapan TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “Kartepe’deki kampımızda Türkiye’nin siyasal, sosyal, ekonomik ve birçok sorununu tartışma imkânı bulduk. TDP, Türkiye’deki değişimin yeni umudur. Partimizin kadroları bilgili, becerikli ve ülkemizin sorunlarını çözmeye hazırdır. Neden Kocaeli’deyiz? Kocaeli, ülke sanayisinin lokomotifidir. Kocaeli yerel yönetimlerde Leyla Atakan'larla, Sefa Sirmen'lerle tarih yazmıştır. Kocaeli, bir dönem Türkiye’yi öylesine etkisi altına almıştır ki, adından her yerde söz edilir olmuştur. Kocaeli’de yerel basın çok güçlüdür. Yerel basının güçlenmesi, ulusal basının güçlenmesidir. TDP, Türkiye tarihinde ilk defa hiçbir siyasi partinin yapmadığını yapıp bir genel başkan yardımcımızı yerel yönetimlerle ilgili görevlendirmiştir. Yerel basının ve yerel yönetimlerinin sorunlarını bilen en iyi parti TDP’dir. Kocaeli İl Başkanımız Volkan Karayel, müthiş bir dava adamıdır. Kendisi ile gurur duyuyorum. Gelecekte adından daha çok söz ettirecektir” dedi.

“DİĞER PARTİLER BİZDEN KOPYA ÇEKMEYE BAŞLADI”

Seçime girmeye hak kazanmış bir parti olduklarını kaydeden Sarıgül, “Bugün, büyük kurultayını yapmış, seçime girmeye hak kazanmış bir siyasi parti olarak karşınızda bulunuyoruz. Büyük kurultay sonrasında partimize olan ilgi her geçen gün artmaya devam etmektedir. Çare arayan, iktidardan umudunu kesenlerin yeni adresi TDP’dir. Yolu yok, ülkemiz için başaracağız. Takdir Allah’tan, çalışma bizden, değerlendirme ise halkımızdandır. Farkımızı ortaya koyduk. Diğer siyasi partiler bizden kopya çekmeye başladılar. Biz başbakanlık dedikten sonra diğerleri de doğruyu gördü. Türk siyasetinde varlık, vicdan, bereket gibi kavramları ilk biz söyledik. TDP; herkesin varlıklı olmasını, sofralarında da bereketli olmasını isteyen bir partidir. Türkiye’de ilk kez üyeleri söz sahibi yapan bir partiyiz. Gelecekte her parti üyesi, kendi partisinden de bizim verdiğimiz hakları isteyecek. Biz delege ağalığına son verdik. TDP iktidarında ekonomiye, sağlığa ve yargıya adaleti getiren parti biz olacağız” diye konuştu.

“DEMOKRATİK PARLAMENTER SİSTEM”

Sarıgül, “Bir kişinin tek başına ülkemizi yönetmesini doğru bulmuyoruz. Yargının bağımsız olduğu, demokratik parlamenter sistemin ülkemize büyük katkılar sağlayacağını biliyoruz. Başkanlık sisteminden Erdoğan memnun olsa da yurttaşlarımız memnun değildir. TDP, seçmen oyları arasında ayrımcılık yapmayan bir partidir. Yurttaşlarımız arasında eşitliği bozucu bir parti asla olmadık. Kimsenin kimseye bir üstünlüğü yoktur. Demokratik parlamenter sistem, Türkiye’nin olmazsa olmazıdır. Tek başına verilen kararların doğru kararlar olmadığını görüyoruz. Kapsamlı bir devlet reformu yapmalıyız. Her parti aldığı oya göre parlamentoda temsil edilmeli. Belediye başkanlığı seçimleri iki turlu yapılması gerekiyor. İlk turda en az yüzde 51 şartı aranmalı. İkinci turda ise en çok oyu alan belediye başkanı olmalı. Çünkü belediye seçimlerinde parti değil şahıs isimleri daha önemlidir. Kent dışından gelen isimler o kentin belediye başkanı olmamalı. Belediye başkanlığında o kenti bilen, geleneklere hâkim kişilere ihtiyaç var. Bütün siyasi partiler el ele olalım ve belediye başkanlığı seçimini iki tur yapalım” dedi.

“TARAFSIZ MEDYAYA ÖNEM VERİYORUZ”

Medyanın durumu hakkında da konuşan Mustafa Sarıgül, “Evrensel hukuk kurallarını uygularsak Türkiye’de her şey normalleşir ve yatırımlar ülkemizde gelmeye başlar. Mülakatı kesinlikle kaldıracağız. İlk evini alan vatandaştan asla vergi almayacağız. Bizim iktidarımızda herkesi ev sahibi yapacağız. Yeni iş yeri açan kişiden kar edene kadar tek kuruş vergi almayacağız. Altından vergi alınıyor ama kitap ve ekmekten de vergi alınıyor. Biz bunu değiştireceğiz. TDP, iktidarın bizim TV kanalımız ve gazetemiz olmayacak. Tarafsız medyaya önem veriyoruz. Medya bizi eleştirmekten korkmayacak” ifadelerini kullandı.

“TDP’NİN YOLU ATATÜRK’TÜR”

Engelliler bakanlığını ve doğal afetler bakanlığını kuracağız. Dışarıdan bakan atamasını doğru bulmuyoruz. Bakanlarımızı partimiz içerisinde çıkartıp yüzde yüz parlamentodan olacak. Bütün bunları kurabilmek için çok yakında gölge bakanlarımızı vatandaşlarımızla buluşturmaya çalışacağız. Bu salona bakınca bakanlarımızı görebiliyorum. Milletimizin manen yorgun, madden ise zor durumdadır. Mevcut iktidar yorgundur. Milletimiz kutuplaştırılmış, gençlerimiz işsiz ve yurtsuzdur. Köylülerimiz ve çiftçilerimiz yoksulluk ile karşı karşıyadır. TDP’nin yolu Atatürk milliyetçiliğidir.”

“KREDİ GÜNAHTIR İSMİNİ DEĞİŞTİRECEĞİZ”

Konuşmasının son bölümlerinde ilginç bir çıkış yapan Sarıgül, “Bizim iktidarımız döneminde KYK’nın adı değişecek. Kredi günahtır. KYK’nın adının Öğrenci Ağırlama Merkezleri olarak değiştireceğiz. Öğrencilerimizin aklının maddiyat ile meşgul olmasını istemiyoruz” dedi.