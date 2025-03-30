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Özel'den Silivri'den rest: ''İşkence suçunun zamanaşımı olmaz, hepsini bulurum!''

Özel'den Silivri'den rest: ''İşkence suçunun zamanaşımı olmaz, hepsini bulurum!''
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu, diğer belediye başkanları ve Gezi'de tutuklananları ziyaret etmek üzere gittiği Silivri'deki Marmara Cezaevi'nin önünde yaptığı açıklamada 'bağımsız yargı' mesajını yinelerken, "Gencecik çocuğumuzu aç, susuz bırakanı, darp edeni hepsini bulurum. Devlette hiçbir şey kaybolmaz, işkence suçunun da zamanaşımı olmaz. Bunların hesabını kim soracak? Ben soracağım" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere tutuklu bulunan 30 kişiyi ziyaret etmek üzere Silivri Cezaevi’ne geldi.

Özel burada yaptığı açıklamada çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Özel'in açıklamalarından satırbaşları:

Silivri Cezaevi’nde bayram ziyaretlerini gerçekleştireceğim. Gönül isterdi ki tümüyle görüşelim. Çok sayıda milletvekilimiz gözaltında ya da tutuklu olan öğrencilere eriştiler, erişmeye çalışıyorlar. Ailelerle iletişimdeyiz.

Burada 4 farklı cezaevinde bulunan öğrencilerle görüşeceğim. Ardından Ekrem Başkanımızla, belediye başkanlarımızla, Gezi Davası’ndan arkadaşlarımızla, son dönemde tutuklanan bürokratlarımızla bayramlaşacağım. 30’a yakın ziyaret yapacağım.

Biz Ankara'da bayramlaşma programından çekildik. Yıllardır CHP tüm partilerle bayramlaşırdı, ama bu bayram bayramı bayram olmaktan çıkardılar.

Milletimizle ve mağdur öğrenci arkadaşlarımızla bayramlaşıyoruz. Temel sorun şu, burada tutulan genç arkadaşlarımız hiç bir suçu yok. Binlerce öğrenci gözaltına alınıp 4 gün tutuldu. Şimdi öğrencilere bakıyoruz.

Buradan bütün kamu görevlilerine, emniyet müdürlerine hatırlatıyorum. Ters kelepçe kötü muamaledir. 18 yaşında çocuğa ters kelepçe yapıp, 10 saat tutmak olur mu? Doktor muayenesine giderken ters kelepçe ile götürüyorsunuz. Sicilinize yazılıyor bunlar. Günü gelecek benim İçişleri Bakanım diyecek ki Silivri gözaltılarında doktora muayenede, muayeneye götüren ekibe ters kelepçe veren çıkarın bakalım kimmiş o. Devlette kayıt biter mi? Bu gençlere kötü muameleyi ben unutmam.

İşkence suçunun da zamanaşımı olmaz. Sanmayın ki unutulur. Özgür Özel unutmaz. Bunların hesabını kim soracak? Ben soracağım. Devlette hiçbir şey kaybolmaz. 

Mussoli'nin ön infaz yöntemini uyguluyorsunuz. Tayyip Erdoğan'ı protesto edersen Silivri'yi boylarsın. Nerede yazıyor? Bir gün yatarı yok. Rejim yatırıyor. Tayyip Erdoğan adına bu kararı veriyorsan, vallahi bunun hesabını soracağım. Meydan boş değil. CHP geliyor.

Vallahi de billahi de oy verene, üye olana hiçbir şey yok. Bir hatadır yaptınız.  CHP'nin gümbür gümbür geldiğini Avrupa da ABD de görüyor. 

"BU İKTİDARI DEĞİŞTİRDİĞİMİZİ GÖSTERİN"

Yoksulluktan, işsizlikten, kiradan, ürününün para etmemesinden, borcundan, evladına yapılan muameleden, baskıdan şikayet edenler; bu iktidarı değiştirdiğimizi gösterin. Bunlar gidiyorlar. 

Kitaba, kanuna, vicdana göre muamele eden endişe etmesin. Ama bunu yaparken Tayyip Erdoğan üzerinden hesap yapan kendi geleceğini hesap etsin. Kötü muameleleri yapanlar teker teker devletin içinden toplanıp kazınacak. Özgür Özel'in bugüne kadar yapacağım deyip yapmadığı hiçbir şey yok. Gençlere kötü davrananların her birini teker teker bulacağım. Devlet görevlisiyse de polisse de hakim savcıysa da bulacağım. Sonsuza kadar takip ederim. Biz dava, inanç, kararlılık adamıyız. 

Ben 10 yaşından beri yatılı okulda büyümüş biriyim. Bir kişiyi geride bırakmadım, satmadım. Masuma kötülük yapana da yoldaş olmadım. Ölümü göze alırım mağdur çocukların ahını yerde bırakmam.   

 

Etiketler silivri işkence polis polis şiddeti zamanaşımı işkence suçu CHP
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