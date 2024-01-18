  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Özgür Özel, Davutoğlu ile buluştu

Özgür Özel, Davutoğlu ile buluştu

Özgür Özel, Davutoğlu ile buluştu
Güncelleme:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında bir araya geldi. Görüşme, basına kapalı olarak gerçekleştirildi. 

DHA

Etiketler özgür özel ahmet davutoğlu chp
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Altları çamur dedi, çoraplarıyla girdi... Türkiye onu konuşuyor! Altları çamur dedi, çoraplarıyla girdi... Türkiye onu konuşuyor! Burcu Biricik bombayı patlattı: Anne oluyor Burcu Biricik bombayı patlattı: Anne oluyor Yeşilçam'ın ''Bayan Bacak'' lakaplı güzelinin son hali üzdü! Bakanlık devreye girdi Yeşilçam'ın ''Bayan Bacak'' lakaplı güzelinin son hali üzdü! Bakanlık devreye girdi Bakan duyurdu: Dünyada nadir görülen balık Dicle'de tespit edildi Bakan duyurdu: Dünyada nadir görülen balık Dicle'de tespit edildi Maç sonrası skandal sözler: ''Allah size depremi bilerek verdi!'' Maç sonrası skandal sözler: ''Allah size depremi bilerek verdi!'' Meclis'te ''bez parçası'' krizi! AK Partili ve CHP'li isim birbirine girdi Meclis'te ''bez parçası'' krizi! AK Partili ve CHP'li isim birbirine girdi Müjde ücretli çıktı: Tüm ev ve iş yeri sahipleri ödeyecek! Müjde ücretli çıktı: Tüm ev ve iş yeri sahipleri ödeyecek! Erdoğan'ın sürprizi bozuldu: İşte AK Parti'nin Ankara adayı Erdoğan'ın sürprizi bozuldu: İşte AK Parti'nin Ankara adayı 46 yıl sonra açılmıştı: Hayalet şehre ziyaretçi akını sürüyor 46 yıl sonra açılmıştı: Hayalet şehre ziyaretçi akını sürüyor Netflix'ten itiraf: Meğer ne izleyeceğimizi biz değil o seçiyormuş Netflix'ten itiraf: Meğer ne izleyeceğimizi biz değil o seçiyormuş