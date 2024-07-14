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Saadet Partisi'nin acı günü

Saadet Partisi'nin acı günü
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin danışmanlarından Enes Okutan ile annesi ve kardeşinin trafik kazasında yaşamlarını yitirdiğini açıkladı.

Saadet Partisi TBMM Eğitim Politikaları Danışmanı Enes Okutan ile annesi Zeynep Okutan ve kardeşi Üsame Okutan trafik kazasında hayatını kaybetti.

Üç kişinin ölümünü Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda duyurdu.

Karamollaoğlu taziye mesajında "Genç kardeşimize ve annesine Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve Okutan ailesine sabırlar niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı. 

Etiketler Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu
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