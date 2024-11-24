Saadet Partisi'nin yeni genel başkanı Mahmut Arıkan oldu

Saadet Partisi'nin 9. Büyük Kongresi'nde Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan 823 oyla genel başkanlığa seçildi.

Saadet Partisi 9. Olağan Büyük Kongresi'nde yeni genel başkanını seçti. 2 adayın yarıştığı kongrede Genel Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan 823 delegenin oyunu alarak seçimi kazandı.

Saadet Partisi'nin "Yaşanabilir bir Türkiye ancak Saadet'le olur" sloganıyla düzenlenen 9'ncu Olağan Büyük Kongresi, Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı.

Divan Kurulu, Genel Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan'ın 741, Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın'ın 221 delege imzasıyla başkan adayı olduğunu açıkladı. Eski Genel Başkan ve YİK üyesi Mustafa Kamalak ise 36 oy aldı ve aday olmadı.

Kongrede genel başkanlık için Mahmut Arıkan ile Birol Aydın yarıştı. Mahmut Arıkan, 823 delegenin oyunu alarak Saadet Partisi'nin yeni genel başkanı seçildi.

Mahmut Arıkan kimdir?

İnşaat Mühendisi, Yönetici. Mahmut Arıkan 1977 yılında Kayseri'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kayseri'de tamamladı. Erciyes Üniversitesi İnşaat Mühendisliğinden mezun oldu. Serbest ticaret ve inşaat mühendisliği yapmakta.

Üniversite yıllarında Milli Gençlik Vakfı Okul Başkanlığı, Saadet Partisi'nin kuruluşundan itibaren Gençlik Kolları Başkanlığı, İlçe Başkanlığı ve İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. MÜSİAD, ASKON, İMO, Cansuyu, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşunda görev aldı.

2019 Yerel Seçimlerinde Saadet Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı yaptı. 14 Mayıs 2023’te yapılan TBMM 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde Kayseri'den Milletvekili seçilmiştir.

Saadet Partisi 7. Olağan Büyük Kongresi (2019) ile beraber Saadet Partisi Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Daha sonra Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.

Arıkan 31 Mart 2024 yerel seçimleri için Saadet Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterildi. 30 Haziran Kongresi'nde Genel Başkan Adayı oldu.