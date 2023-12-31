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Selahattin Demirtaş'ın babası hayatını kaybetti

Selahattin Demirtaş'ın babası hayatını kaybetti
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Cezaevinde tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın babası Tahir Demirtaş, hayatını kaybetti.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın babası Tahir Demirtaş, sabah saatlerinde Diyarbakır'a bağlı Kayapınar ilçesindeki evinde rahatsızlandı. Demirtaş, çağrılan sağlık görevlilerinin müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.  Demirtaş’ın cenazesi, işlemlerinin ardından evinden alınarak defin için Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy Asri Mezarlığı’na götürüldü. Selahattin Demirtaş’ın cenazeye katılması için Adalet Bakanlığı’na başvuru yapıldığı öğrenilirken, DEM Parti’den yapılan açıklamada, bütün birimleriyle cenazeye katılacakları belirtilerek, cenaze programı netleşince duyuru yapılacağı kaydedildi. 

Öte yandan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da mezarlığa gelerek Demirtaş ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Tahir Demirtaş, geçen yıl kasım ayında kalp krizi geçirmiş, cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş, yoğun güvenlik önlemleri altında getirildiği Diyarbakır’da babasıyla görüşmüştü. 

DHA

Etiketler selahattin demirtaş edirne cezaevi tahir demirtaş
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