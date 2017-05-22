Sırrı Süreyya Önder'den sürpriz karar

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, siyasette son dönemi olduğunu, daha fazla devam etmek istemediğini belirterek, “Büyük hayal kırıklıklarım var” dedi. Önder. "Siyaseti sinemayla devam ettireceğim. Bitirdiğim üç senaryom var. Politik film alanında bu birikimle önemli üretimler yapabilmeyi ümit ediyorum” dedi.



BirGün gazetesinden Meltem Yılmaz’ın sorularını yanıtlayan HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder, “Hayatınızın her döneminde siyaset vardı ama 2011'den bu yana aktif siyasetin içindesiniz. Parlamenter siyasete girmek size, mücadelenize ne kattı?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“16 yaşımdan beri politik hayatın içerisindeyim. Bunun bir dönemi cezaevi, sonrası sanattan ve günlük siyasetten biraz uzak bir geçim endişesi dönemi, sonrasında da sinema ve yazarlık... Yani siyaset, hayatımın hep büyük parçası oldu fakat Parlamenter siyasetin bana kazandırdığı en önemli şey, Kürt halkıyla, Kürt siyasal mücadelesiyle daha yakından tanışmış olmaktı. Bu, hayatımın beni en çok geliştiren ve en onurlu dönemi oldu. Çünkü Kürt halkı büyük acıların ve kavgaların içinden geçerek, sistemin dışında kendini var etmek için yan yana durarak, bugünkü dünyada pek az halka nasip olan bir erdemlilik yaratmış. Bu Özellikle Kürt yoksullarının itiraz bilinci, yaşamı paylaşma ve örgütleme biçimleri, gelecek umutları bana büyük bir inanç, yeni bir motivasyon aşıladı. En büyük zenginliğimdir, Kürt Halkına borçluyum.”

'EN BÜYÜK ÜZÜNTÜM'

Sırrı Süreyya Önder, “Peki hiç hayal kırıklığınız var mı?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Var tabii ki: Yitip giden canlara engel olamamak. İmralı heyetinde yer almam hasebiyle, barış için önemli bir inisiyatif üstlenmiştik. Öyle ki barışa elimizi uzatsak dokunacak kadar yakın olmuştuk ama bunu başaramadık. Çatışmasız bir dönem yakalamışken, bunu iyi kötü iki buçuk yıl gibi bir zamana yayabilmişken, muhafaza edememiş olmak, başta kendimi sorumlu tutarak en büyük üzüntümdür.”

'SİYASETTE SON DÖNEMİM'

“Geçmişte kalmış gibi konuşuyorsunuz” sorusu üzerine HDP’li Önder şu açıklamayı yaptı:

“Evet, aktif siyasette son dönemim. Siyaseti sinemayla devam ettireceğim. Bitirdiğim üç senaryom var. Politik film alanında bu birikimle önemli üretimler yapabilmeyi ümit ediyorum.”



