Tahliyesi gündemde olan Selahattin Demirtaş'tan sürpriz karar

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı Edirne Cezaevi'nde ziyaret eden eski TBMM Başkanı Bülent Arınç AİHM kararı sonrasında tahliyesi gündemde olan Demirtaş'ın bir talebini ve bir kararını açıkladı. Arınç, Demirtaş'ın kendisine Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan ile görüşmek istediğini ayrıca bir daha Cumhurbaşkanlığına aday olmama kararı aldığını aktardı.

AİHM'in 'hak ihlali' kararı sonrası MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Tahliye edilmesi hayırlı olur" çıkışı sonrası gözlerin çevrildiği Selahattin Demirtaş'tan yeni bir açıklama geldi.

Geçtiğimiz günlerde Edirne Cezaevi'nde ziyaret ettiği eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın açıklamalarını aktaran eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Fikir Coğrafyası YouTube kanalında önemli ifadeler kullandı.

İşte Arınç'ın aktardıkları:

"Sayın Erdoğan'la görüşme talebi var. Yani görüşeceğini tahmin etmiyorum ama bakarsanız Sayın Cumhurbaşkanı da ona sadece şunu söyleyeceğim dedi. Yaşanmış olayları bir kenara koyalım. Ben bu olaylarda hiçbir zaman terörün destekçisi olmadım ama partimin içerisinden veya partimin dışarısından bu olaylara bizi karıştırmak isteyenler olabilir. Ben siyaseti tercih ettim. Terörü tercih etmedim. Şiddeti asla düşünmedim ve teşvik etmedim. Ben iyi bir siyasetçi olmaya çalıştım. Arkadaşlarımın yaptıklarından, söylediklerinden elbette sorumluluğum olabilir ama suçlandığım Kobani olaylarından dolayı ben hiçbir cinayetin içerisinde olmadım ama size karşı kin duymuyorum. Siz de devlete, millete hizmet ettiniz. Benim ne kadar yanlışım varsa sizin de belki yanlışlarınız oldu. Bundan sonra ben artık ortaya çıkıp da böyle bir adaylık, siyaset, şu bu falan hiçbir zaman düşünmem ama ülkem adına ne yapabileceksem ben bunu yapacağım diye söz vermek istiyorum ona. İnşallah dedim ben de kendisine ve vedalaştık."

 

 

