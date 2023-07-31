Tasarruf genelgesi 14 günde unutuldu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 17 Temmuz'da yayınladığı kamuda tasarruf genelgesine rağmen kamuda 14 günde 1.1 milyar TL'lik 52 araç kiralama sözleşmesi yapıldığı ortaya çıktı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 17 Temmuz'da yayınladığı “Harcamaların yeniden gözden geçirilmesi ve tasarruf takibinin taviz verilmeden sağlanması gerektiğini” belirten tasarruf genelgesiyle “Kamu harcamalarının rasyonelleştirileceği” savunuldu. Genelge ile kamu kurumlarından, taşıt sayılarını minimuma indirmeleri, temsil, tören ve ağırlama giderlerini kısmaları istenmişti.

Ancak Birgün gazetesinden Mustafa Bildircin'in haberine göre genelgenin işleme konulma tarihinin 14’üncü günü olan 31 Temmuz itibarıyla kamu idarelerinin toplam taşıt kiralama, organizasyon ve tanıtım gideri 1 milyar TL'yi aştı.

17 Temmuz-31 Temmuz döneminde kamu idareleri, araç kiralamaya yönelik toplam 52 sözleşmenin tarafı oldu. Yaklaşık maliyetin toplamının 1 milyar 171 milyon 476 bin TL olduğu 52 ihalenin toplam sözleşme bedeli ise 1 milyar 149 milyon 408 bin TL olarak kaydedildi. Araç kiralama ihalelerinde yüzde 1’de kalan kamu lehine tenzilat (indirim) oranı ise ihalelerde rekabet ortamının sağlanamadığını ortaya koydu.

Tasarruf Tedbirleri Genelgesi ile geçilen 14 günde gerçekleştirilen organizasyon ihalelerinin büyüklüğü de dikkati çekti.

Kamu idareleri, 17 Temmuz-31 Temmuz döneminde toplam 24 organizasyon ihalesine imza attı. Yaklaşık maliyetin 38 milyon 205 bin, kamu lehine indirim oranının ise yüzde 8 olduğu ihalelerin sözleşme bedeli toplamı kayıtlara 35 milyon TL olarak geçti.

Kamu idarelerince 17 Temmuz-31 Temmuz döneminde gerçekleştirilen iki adet tanıtım ihalesinin sözleşme bedeli ise 3 milyon 833 bin TL olarak gerçekleşti. İhalelerdeki yaklaşık maliyeti toplamının 4 milyon 751 bin TL, kamu lehine indirim oranının ise yüzde 19 olduğu bildirildi.

Birgün