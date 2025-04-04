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  4. ''Egemenlik kayıtsız şartsız milletin'' ama... TBMM'de AK Parti ve MHP ''ret'' rekoru kırdı!

TBMM'de AK Parti ve MHP ''ret'' rekoru kırdı

TBMM'de AK Parti ve MHP ''ret'' rekoru kırdı
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TBMM'nin Genel Kurul istatistiklerine göre muhalefetin Meclis'e sunduğu araştırma önergelerinin sadece yüzde 22'si görüşülürken, görüşülen tüm önergelerin de AK Parti ve MHP milletvekilleri tarafından reddedildiği ortaya çıktı.

Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesiyle birlikte muhalefetin "işlevsizleştirildiği"ni iddia ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin genel kurul istatistikleri dikkat çekti.

Sözcü gazetesinden Deniz Ayhan'ın haberine göre emeklilerin sorunları, yap–işlet–devret modeliyle yapılan projelerin ekonomik yükü, vergi vermeyen şirketler, deprem sonrası yaşanan sorunlar, kadına yönelik şiddet, yükselen kiralar gibi muhalefetin verdiği tüm araştırma önergelerinin TBMM’de iktidar oylarıyla reddedildiğini söyleyen CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, “AKP ve MHP vatandaşların sorunlarına kulak tıkıyor. Bu dönem TBMM’ye 2 bin 569 araştırma önergesi verildi, sadece 576’sı görüşüldü” dedi. Akay’ın verdiği rakamlara göre Meclis’teki muhalefet vekillerinin verdikleri araştırma önergelerinin yalnızca yüzde 22’si görüşüldü.

TBMM’nin 28’inci dönemini kapsayan Haziran 2023’ten Mart 2025’e kadar TBMM Başkanlığı’na toplam 2 bin 569 adet araştırma önergesi verildi. CHP’li Akay’ın soru önergesine cevap veren TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, bu dönemde 576 araştırma önergesinin TBMM Genel Kurulu’nda görüşüldüğünü açıkladı ancak bu önergeler de iktidar oylarıyla reddedildi. 

Akay, “Ne yazık ki TBMM’ye sunduğumuz araştırma önergelerinin çoğu gündeme alınmadığı gibi, gündeme alınanlar da AKP ve MHP oylarıyla reddediliyor. İktidar ve ortağı vatandaşlarımızın sorunlarını yok saydığı gibi onların yarasına merhem olacak adımları da atmıyor” dedi. 

Sözcü

Etiketler TBMM meclis önerge Araştırma Önergesi ak parti MHP iktidar muhalefet
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