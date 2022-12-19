The Times'tan dikkat çeken Erdoğan yorumu: ''O da bunu çok iyi biliyor''

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay hapis cezası ve siyasi yasak kararıyla ilgili bir analiz yayınlayan dünyanın en saygın yayın organlarından The Times "bu karar ile birlikte gelecekte aday olacağına şüphe yok. Erdoğan da bunu iyi biliyor" dedi.

İngiltere’nin saygın gazetelerinden The Times, Türkiye’de yaşanan son durumlar ile ilgili dikkat çekici bir analiz yayınladı.

Gazetenin Türkiye muhabiri Hannah Lucinda Smith imzalı makalede, İmamoğlu’na verilen hapis ve siyasi yasak cezası mercek altına alındı.

Makalede, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İmamoğlu’nu hapse attırma kararı geri tepebilir” başlığı kullanılırken, “İmamoğlu’nun küresel olarak tanınırlığı aldığı cezadan sonra 5 gün için tavan yaptı” yorumu yer aldı.

Makalede “Altılı Masa”nın kırılgan olduğu ve İmamoğlu’na verilen cezanın desteği artırdığı öne sürüldü.

Makalede, muhalefetin de “kırılgan” olduğuna dikkat çekilirken, bu gelişme ile birlikte muhalefet bloğunun da öne çıktığına dikkat çekildi. Verilen cezaya ABD Dışişleri Bakanlığı’nın da tepki gösterdiği hatırlatıldı.

Makalede, “İmamoğlu güçlü bir yerel destek oluşturdu ve gençlerle açılışta bir araya geldi. Fakat henüz göreceli olarak tecrübesi az, özellikle ceza almasından önce. Fakat bu karar ile birlikte gelecekte aday olacağına şüphe yok. Erdoğan da bunu iyi biliyor. 1994 yılında 40 yaşındayken İstanbul belediye başkanı oldu. 1999’da hapis cezası aldı ve siyasi yasaklı oldu. Hapse girince destek arttı ve Uluslararası Af Örgütü hapisten çıkarılması için lobi yaptı ve muhafazakar Türkler için dini ve siyasi özgürlüğün bir ikonu haline geldi” denildi.

The Times’taki yazı, “İmamoğlu’nun mücadelesi muhalefeti kuvvetlendiriyor olabilir, aynı Erdoğan’ın da bir nesil önce kazanma şansı düşük bir aday olarak gösterilirken” ifadeleriyle son buldu.