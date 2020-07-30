Twitter ofis açmazsa kapanacak mı? AK Partili Ünal yanıt verdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, NTV canlı yayında Özgür Akbaş'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ

Ünal'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Aslında işin kalbi muhataplık yani yasal ve mali olarak bir muhataplık oluşturulması gerekliliği. Muhataplıkla ilgili çok kritik bir toplantı vardı. Dün Apple Facebook Google Amazon CEO'ları ABD Kongresi'nde 4,5 saat süren ve Kongre üyelerinin 5'er dakikalık söz vermeleriyle 3-4 tur sorularına cevap verdiler.

''KONGRE BUNLARI RESMEN HESABA ÇEKTİ''

Nelerin hesabını sordular? Haksız rekabet. Tekelleşme. Kullanıcı verisinin ticarileştirilmesi. Yani bizim günlük online işlemlerimizden türeyen tüm veriler bunların kullanımı ve bunun ticarileştirilmesi. Aşırı güç kullanımı. Ticari tehdit yoluyla satın alma. Bununla ilgili belgeleri koydular. Manipülasyon. Haber doğrulama. Çocuk verisinin toplanması saklanması ve kullanılması. Bu konularda Kongre bunları çağırdı ve resmen hesaba çekti.

''SİBER DÜNYADA HENÜZ HUKUK YOK''

Dijital bir dünya kuruluyor. Yeni kurulan siber dünyada henüz daha bir hukuk oluşmamış durumda. Biz de bu konuda bir hukuk oluşturmaya çalışıyoruz. Yapılan düzenlemenin neresinde sansür? Biz muhataplık oluşturmaya çalışıyoruz, eleştiri alıyoruz.

''TWITTER SİBER DÜNYADA TÜRKİYE'NİN EGEMENLİK HAKKINI KABUL ETMİYOR''

Geçen gün bir kullanıcı Twitter'a şikayette bulunuyor verilen cevap 'Sizin bu şikayetiniz Twitter kurallarına ve Alman yasalarına göre suç teşkil etmemektedir.' Çünkü Almanya'nın yasal düzenlemesini Twitter kabul etti. Aslında Twitter Almanya'nın siber egemenlik hakkını kabul etti. Siber dünyada Twitter Almanya'nın egemenlik hakkını kabul ederken Türkiye'nin egemenlik hakkını kabul etmiyor.

''MALİ MUHATAPLIK OLUŞTURMAK ZORUNDAYIZ''

Türkiye'de 38 milyon Instagram, 37 milyon Facebook, 14 milyon Twitter kullanıcısı var. Sosyal ağ sağlayıcılarıyla mali muhataplık oluşturmak zorundayız. Diyoruz ki sosyal medyada da belli kurallar getirmemiz gerekiyor. Yasak ve sansür söz konusu değil. Bu düzenlemeyi yaparken Almanya'nın düzenlemesini temel alarak gerçekleştirdik. 1 Ekim tarihi ile yürürlüğe girecek.

''BUNLARIN TÜRKİYE'YE GELMESİNDEN SON DERECE MUTLUYUZ''

BTK bu süre içerisinde bu ilgili yapılarla görüşmeleri gerçekleştirecek. Bu yapılara karşı bir önyargımız yok. Bunların Türkiye'ye gelmesinden son derece mutluyuz. Türkiye ile yasal ilişki kuracaklarına inanıyorum.

TWITTER TEMSİLCİ VERMEZSE, OFİS AÇMAZSA KAPANIR MI?

Burada bir karar vermek durumundasınız. Gidip Amerikan Kongresi'nde hesap verenler eğer bizimle bir muhataplık oluşturmak istemiyorlarsa ve sizin yaptığınız yasal düzenlemeleri tanımıyorlarsa dönüp devlete 'Sizinle muhataplık oluşturmak istemiyor bu yapı, sizin yasal düzenlemelerinizi ve siber egemenlik hakkınızı tanımak istemiyor o yüzden onu siz kendi haline bırakın. Siz neden böyle bir düzenleme yapıyorsunuz ki?' diyemezsiniz. 1 Ekim itibariyle 30 gün süre var. 6 ay süre içerisinde yürütülecek müzakereler görüşme çabası... Muhataplık için sonuna kadar müzakereleri sürdüreceğiz. Her iki tarafın kazan kazan yaklaşımı ile meseleyi çözeceğine inanıyorum. Almanya'nın Fransa'nın yaptığı gibi düzenleme yaptık. Düzenlemede ifade düşünce özgürlüğü ile ilgili kısıtlayıcı madde söz konusu değil. Küfür hakaret siber zorbalık taciz tehdit var.

AYM İPTAL KARARI VERİRSE NE OLUR?

CHP yasal bir hakkını kullanıyor. Bugünden konuşabileceğimiz ve kestirebileceğimiz bir şey değil. CHP bunu Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) götürürken burada anayasaya aykırılık açısından hangi noktadan bunu götürecek açıkçası onu merak ediyorum. Yapılan düzenlemede çok uluslu şirketlerle ilgili yapılan düzenlemenin anayasaya aykırılığını hangi noktadan ele alacak da götürecek açıkçası ben de merak ediyorum.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ'IN AYASOFYA HUTBESİ

Siyaset halkla yapılır, toplumsal sorunları çözmek talepleri karşılamak işidir. Ayasofya konusundaki hassasiyeti hepimiz biliyoruz 1934 yılında devlet aklı bir karar almış. O gün böyle bir karar alınmış ama Ayasofya Camii'nin tapu senedine baktığınızda senet Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi olarak düzenlenmiş. Daha sonra aynı devlet aklı bugnü yeni bir karar almış. Bu iki kararı birileri birbiriyle kavga ettirmek istiyor. Bu iki karar da kendi şartları içerisinde değerlendirilmesi gerekir. Türkiye'nin iç meselesidir. Sayın Muharrem İnce oradaydı, İYİ Parti'den Yavuz Ağıralioğlu oradaydı. Kendi halklarının o coşkusunu paylaşmak için oradaydılar. Hutbe de Diyanet İşleri Başkanı Fatih'in vakıf senedinden bir cümle okudu. Bunun anlamı bundan sonraki Ayasofya Camii'nin hüvüyetine atıf yapmak adına cümle okudu. Bunu Atatürk ile ilişkilendirmenin art niyet olduğunu düşünüyorum.

HİLAFET ÇAĞRISI POLEMİĞİ

Osmanlı'dan Cumhuriyete geçiş sadece bir maddenin değişmesi ile gerçekleşmiştir.

''OSMANLI İLE CUMHURİYETİ KAVGA ETTİRMEK KİME NE KAZANDIRACAK?''

Osmanlı ile Cumhuriyeti kavga ettirmek kime ne kazandıracak? Bu tartışmaları kimlerin çıkardığına bakmak gerekir. Bugün Türkiye'nin gündemi Libya Doğu Akdeniz ekonomi gelişmesi büyümesi enerji meselesi.''