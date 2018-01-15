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  4. 15 Ocak 2018 22:54

Ümit Kocasakal CHP'ye başkan adaylığını açıklayacak

Eski İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal CHP'nin 36. Olağan Kurultayı ile ilgili bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

Ümit Kocasakal CHP'ye başkan adaylığını açıklayacak
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İstanbul Barosu eski Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocasakal, Çarşamba günü Taksim’de bir otelde düzenleyeceği basın toplantısıyla CHP Genel Başkan adaylığını açıklayacak.

Ümit Kocasakal’ın ekibi tarafından, basın merkezlerine basın daveti gönderildi. Basın davetinde "Prof Dr. Ümit Kocasakal’ın gündem değerlendirmesi, CHP Genel Başkanlığı’na adaylık açıklaması olacaktır." denildi. Ayrıca, basın açıklamasının Çarşamba günü saat 11.00’de Taksim’de bir otelde düzenleneceği belirtildi.

Kocasakal’ın ekibinden olan Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Merkez GYK Üyesi ve İstanbul Bölge Sorumlusu Dursun Ali Toraman, basın davetinin ardından DHA’ya yaptığı açıklamada, Ümit Kocasakal’ın Çarşamba düzenlenecek olan basın toplantısında CHP Genel Başkanlığı’na adaylığını açıklayacağını bildirdi.

DHA

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