Zafer Partisi TBMM'deki bebek katili tezahüratı rezaleti için harekete geçti

Zafer Partisi DEM Parti'nin dün TBMM'deki grup toplantısında eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan için atılan "biji serok apo" sloganları için suç duyurusunda bulundu.

TBMM'de DEM Parti'nin dünkü grup toplantısında Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in yaptığı "Umudu kuşanan, özgürlüğe yürüyen Diyarbakır'dan kadim şehirden Kürdistan'ın dört bir yanından özgürlük için eşitlik için demokrasi için Öcalan'ın özgürlüğü için yürüyen kadınlar hoş geldiniz" açıklamasının ardından, eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan için biji serok apo sloganları yükseldi.

Koçyiğit ayrıca konuşmasında bebek katili Öcalan'ın 27 yıldır, halkları karşı karşıya getirmeye çalışanlara karşı çözümü ve barışı ısrarla savunduğunu öne sürdü.

DEM Parti'nin grup toplantısında yaşanan skandal çok sert şekilde eleştirilirken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, DEM Parti'nin TBMM Grup Toplantısında PKK elebaşı Öcalan lehine sloganlar atılması ile ilgili suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Özdağ, "DEM Parti ve o gün o rezalete yol açan kişilerle ilgili suç duyurusunda bulunarak Cumhuriyet savcılarını göreve çağırdım" dedi.

Özdağ konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"TBMM'yi temsilen bazı milletvekilleri İmralı'ya, Öcalan'ın ayağına gidecekler. Ama daha bu heyet Öcalan'ın ayağına gitmeden ne yazık ki İstiklal Harbi vermiş bir Meclis’in çatısı altında bir partimsi yapının grup salonunda terör örgütü elebaşısı lehine sloganlar atıldığını, adının bağırıldığını Türk milleti ağır bir endişe ve üzüntüyle müşahede etti. Ne yazık ki siyasetten bu hadsiz, hukuksuz ve Türk milletine hakaret anlamını taşıyan, terörle mücadelenin şehitleri ve gazilerine hakaret anlamını taşıyan çığlıklara gereken tepki gösterilmedi. Ben, bugün Zafer Partisi Genel Başkanı olarak DEM Parti ve o gün o rezalete yol açan kişilerle ilgili suç duyurusunda bulunarak cumhuriyet savcılarını göreve çağırdım. İlk gün Zafer Partisi olarak terörle müzakerelere karşı çıktığımızı, terörle ancak mücadele edilerek gereken sonucun alınabileceğini söylemiştik. Bugün de bunu söylüyoruz. Bu görüşümüzü Türkiye'nin değişik yerlerinde panellerle ve konferanslarla Türk milletiyle paylaşıyoruz. Önümüzdeki günlerde de Denizli'de, Manisa'da, Aydın'da yapacağımız panellerle Türk milletine, Öcalan komisyonuyla kurulan tuzağı anlatmaya devam edeceğiz."