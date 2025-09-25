Zafer Partisi'nde kritik istifa
Zafer Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Sevdagül Tunçer, partisinden istifa ettiğini duyurdu.
Zafer Partisi Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Sevdagül Tunçer "partiyle hiçbir bağının kalmadığını" duyurdu.
Tunçer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Zafer Partisi ile hiçbir bağım kalmamıştır. Kamuoyuna saygılarımla duyururum" ifadelerine yer verdi.
