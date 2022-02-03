Putin Türkiye'ye geliyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Önümüzdeki dönemde Putin'i de Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı çerçevesinde ülkemizde ağırlayacağız. Rusya-Ukrayna krizinde arabuluculuk veya görüşmelere ev sahipliği yapma dahil bütün seçenekleri sunuyoruz" açıklamasında bulundu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Önümüzdeki dönemde Putin'i de Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı çerçevesinde ülkemizde ağırlayacağız. Rusya-Ukrayna krizinde arabuluculuk veya görüşmelere ev sahipliği yapma dahil bütün seçenekleri sunuyoruz" açıklamasında bulundu.

İLK AÇIKLAMA RUSYA'DAN GELMİŞTİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus lider Vladimir Putin’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye davetini memnuniyetle kabul ettiğini açıkladı.

Dün akşam canlı yayında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'i Türkiye'ye davet ettiklerini ve kendisinden cevap beklediklerini söylemişti.

Görüşme tarihinin koronavirüs takvimine göre planlanacağı bildirildi.

UKRAYNA KRİZİ MASADA

Söz konusu davet, Rusya'nın Ukrayna sınırına askeri yığınak yapması sonrasında gerilimin ciddi ölçüde tırmandığı bir döneme denk geliyor. Kremlin yetkilileri, Erdoğan'ın davetine ilişkin, Ukrayna hükümetine etki edebilecek girişimlere sıcak baktıklarını söylemişti. Ancak Moskova, Ukrayna'daki gerilimin sona ermesi için Kiev'in Minsk Anlaşmaları kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini ve Ukrayna'nın doğusundaki milis güçleriyle doğrudan temas kurması gerektiğini vurguluyor.

"BARIŞ ORTAMININ YENİDEN TESİSİNE GİDEN YOLU AÇABİLİRİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan da iki ülke arasında yaşanan krize yönelik olarak, "Ülkemiz Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine en başında beri destek verdi. Rusya'nın Kırım'ın ilhakı başta olmak üzere Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne yönelik adımlarına karşı net bir tutum sergiledik. Biz şu anda sayın Putin'i de ülkemize davet ettik. İki lideri arzu ederlerse ülkemizde bir araya getirerek, barış ortamının yeniden tesisine giden yolu açabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.