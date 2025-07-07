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Resmi Gazete'de yayımlandı: 4 ilde yüzlerce dönüm arsa satışı

Resmi Gazete'de yayımlandı: 4 ilde yüzlerce dönüm arsa satışı
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Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre İstanbul, Konya, Niğde ve Sivas'ta taşınmaz satışı gerçekleşecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan duyurulara göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve çeşitli kamu kurumları tarafından İstanbul, Konya, Niğde ve Sivas’ta toplamda yüzbinlerce metrekarelik taşınmaz satışa sunuldu. Bu kapsamda en yüksek bedelli satış, İstanbul Çatalca’da yapılacak.

ÇATALCA'DA DEV ARSA SATILIYOR

Açıklanan ihale ilanlarında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul İli Çatalca İlçesi, Ova Yenice Mahallesi hudutları dahilinde bulunan mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne ait 132 Ada'da: 1.941,14 m² 7 inci Parsel, 2.613,42 m² 9 uncu Parsel, 5.898,27 m² 12 nci Parsel, 10.248,64 m² 13 üncü Parsel, 4.633,72 m² 16 ncı Parsel, 6.488,35 m² 17 nci Parsel, 6.303,47 m² 20 nci Parsel, 2.042,41 m² 23 üncü Parsel, 9.757,34 m² 24 üncü Parsel, 40.345,51 m² 28 inci Parsel, 13.651,40 m² 31 inci Parsel olmak üzere toplam 103.923,67 m² yüzölçümlü 11 adet taşınmazın tamamının bir bütün halinde satışını gerçekleştirecek. İhalenin geçici teminatı 4 milyon 676 bin 565 lira olurken tahmini bedeli 155 milyon 885 bin 505 lira oldu. İhale 21 Temmuz 2025 tarihinde saat 10:00'da gerçekleşecek.

KONYA'DA KDV'DEN MUAF SATIŞ

Konya'nın Selçuklu ilçesinde Ardıçlı mahallesindeki 43704 ada ve 4 parselde bulunan 21 bin 519,73 metrekarelik arsa vasıflı ve konut imarlı alan 215 milyon 198 bin liradan satılacak. Tamamı peşin satılacak arsanın ihalesi 22 Temmuz 2025 tarihinde saat 15:00'da gerçekleşecek.

NİĞDE'DE SANAYİ ALANI ARSASI SATILACAK

Niğde'nin İlhanlı mahallesinde 3765 ada, 14 parselde bulunan 35 bin 443,22 metrekarelik küçük sanayi alanı imar durumuna sahip arsa 202 milyon 26 bin 354 liradan satılacak. Arsanın satış ihalesi 22 Temmuz 2025 tarihinde saat 11:00'da gerçekleşecek. Ödemenin yüzde 50'si peşin, yüzde 50'si 20 ay 20 eşit taksitle yasal faiz işletilerek ödenecek.

SİVAS'TA 6 ARSA SATILACAK

Sivas'ta Alibaba mahallesinde 3399 adada yer alan 5-6-7-8 numaralı parseller, Kardeşler mahallesinde 6749 ada, 1 parselde bulunan ve Kılavuz mahallesinde 6129 ada, 3 parselde bulunan arsa satışa konu edilecek.

İhale 18 Temmuz 2025 tarihinde saat 16:00'da başlayacak.

NTV

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Etiketler arsa satışı Resmi Gazete İlan
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