Resmi Gazete'den ''Bahçeli'' çıktı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Gümüşhane'de Arzularkabaköy Beldesi'nin adı ''Bahçeli'' olarak değiştirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Gümüşhane'de yer alan bir beldenin ismi değiştirildi.

Buna göre, Gümüşhane’nin Arzularkabaköy Beldesi’nin adı Bahçeli olarak değiştirildi.

Kararda, ''Gümüşhane İli Merkez İlçesine bağlı Arzularkabaköy Beldesinin adının “Bahçeli” olarak değiştirilmesi, 5393 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca uygun görülmüştür." ifadelerine yer verildi.

Beldede son seçimi MHP'nin adayı Çetin Rıza Tanış, yüzde 78.60 oyla kazanmıştı.