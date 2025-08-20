  1. Anasayfa
  3. ROKETSAN geliştirdi... Türkiye'nin yerli ve milli füzesi hedefi 12'den vurdu!

ROKETSAN geliştirdi... Türkiye'nin yerli ve milli füzesi hedefi 12'den vurdu!

Güncelleme:

ROKETSAN'ın geliştirdiği yerli ve milli TRLG-122 Füzesi, ilk kez hafif araçtan yapılan atışla sabit deniz hedefini tam isabetle vurdu.

Roketsan’ın TRLG-122 füzesi, gerçekleştirilen test atışında önemli bir başarıya imza attı. Hafif araç platformu üzerinden yapılan denemede füze, sabit bir deniz hedefini tam isabetle vurdu. Roketsan’ın sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde TRLG-122’nin hedefi vurduğu anlar yer aldı. (DHA)

DHA

