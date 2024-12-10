  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Rötar yapan havayolu şirketi yolcuya tazminat ödeyecek

Rötar yapan havayolu şirketi yolcuya tazminat ödeyecek

Rötar yapan havayolu şirketi yolcuya tazminat ödeyecek
Güncelleme:

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü havayolu ile seyahat eden yolcuların haklarına dair yönetmelikte yaptığı değişiklikle birlikte rötar yapan havayolu şirketleri yolcularına tazminat ödeyecek.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik'in (SHY-YOLCU) 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki değişiklik resmi gazetede yayımlandı.

Yayımlanan değişikliğe göre, uçuşların teknik ve operasyonel nedenlerle tehir edilmesi ve yolcunun planlanan son varış yerine 3 saat ve daha fazla sürede ulaştırılması halinde, havayolu şirketi belirlenen ücretleri yolcuya ödeyecek.

Buna göre, yolculara iç hat uçuşlar için 100 Avro, dış hat uçuşlarında ise yolcularına bin 500 kilometre veya daha kısa tüm uçuşlar için 250 Avro, bin 500 ile 3 bin 500 kilometre arası uçuşlar için 400 Avro, 3 bin 500 kilometreden daha uzun uçuşlar için 600 Avro, tazminat tutarı belirlendi.

Söz konusu tazminat alacaklarının Türk Lirası cinsinden karşılığı hesaplanırken, tazminatın ödendiği güne ait Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınacak.

Etiketler rötar tazminat ödeme yolcu yolcu uçağı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İsrail'den Suriye'ye peş peşe hava saldırıları İsrail'den Suriye'ye peş peşe hava saldırıları Ehliyetlerde yaş ve sağlık raporu süreleri değişti! Ehliyetlerde yaş ve sağlık raporu süreleri değişti! Erdoğan açıkladı: Ülkesine dönmek isteyen Suriyeliler için yeni adım Erdoğan açıkladı: Ülkesine dönmek isteyen Suriyeliler için yeni adım AK Parti kulislerinde konuşulan asgari ücret ortaya çıktı AK Parti kulislerinde konuşulan asgari ücret ortaya çıktı 50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu 50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu Meteoroloji'den il il uyarılar: Bu hafta kışı yaşayacağız Meteoroloji'den il il uyarılar: Bu hafta kışı yaşayacağız Isparta'da askeri helikopter düştü! Şehit sayısı 6'ya yükseldi! Isparta'da askeri helikopter düştü! Şehit sayısı 6'ya yükseldi! MasterChef'te sürpriz eleme... Elenen isim için tepkiler çığ oldu MasterChef'te sürpriz eleme... Elenen isim için tepkiler çığ oldu İkinci başkan adayı belli oldu İkinci başkan adayı belli oldu Ödülünü alan ünlü fenomenden sahnede ağlatan evlenme teklifi Ödülünü alan ünlü fenomenden sahnede ağlatan evlenme teklifi
Esad'ın ardından hangi gazete hangi manşeti attı ? Esad'ın ardından hangi gazete hangi manşeti attı ? Erdoğan'a teşekkür edip ülkelerine döndüler Erdoğan'a teşekkür edip ülkelerine döndüler Yaşam kalitesi en yüksek 10 şehir açıklandı Yaşam kalitesi en yüksek 10 şehir açıklandı Artvin'deki heyelandan kahreden haber: Araç tünele girmiş ama çıkmamış! Artvin'deki heyelandan kahreden haber: Araç tünele girmiş ama çıkmamış!