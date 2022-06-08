RTÜK, Erdoğan'ın ''sürtük'' ifadesini görmedi
RTÜK üyesi İlhan Taşcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''sürtük'' ifadesinin RTÜK gündemine alınmadığını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısı konuşmasında Gezi eylemlerine katılan yurttaşlara yönelik “Bu teröristler, eşkıyalar bira şişeleriyle caminin içini pislemişti” iddiasını tekrarladı. Erdoğan, eylemlere katılan vatandaşlar için “Bunlar çürük, bunlar sürtük” ifadelerini kullandı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşcı, Erdoğan'ın 'sürtük' sözleri üzerine incelenme talebiyle RTÜK'e dilekçe verdiğini söylemişti.
RTÜK GÜNDEME ALMADI
Taşcı, dilekçesinin gündeme alınmadığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından "RTÜK’e yaptığım başvuru bugünkü kurula alınmadı" diyen Taşcı, "RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’ in dilekçemi ne zaman gündeme alacağını merakla bekliyorum" dedi.
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