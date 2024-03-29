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RTÜK'ten siyasi reklam yasağı uyarısı

RTÜK'ten siyasi reklam yasağı uyarısı
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, siyasi reklam yasaklarının bu gece itibariyle başlayacağını belirterek, uyarıda bulundu.

Türkiye'de yaklaşık 61 milyon seçmen, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart'ta sandığa gidecek.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından siyasi yasaklarla ilgili açıklama yaptı.

Şahin'in yaptığı açıklamada, "Değerli yayıncı dostlarımız, YSK kararları gereği bugün saat 23.59'dan seçim gününe kadar siyasi reklamların yayınlanması yasaktır. Ayrıca medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, yarın saat 18.00'e kadar seçime katılan siyasi partiler ile adayların sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda faaliyetlerini yayınlayabileceklerdir. Önemle hatırlatırız." ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler RTÜK siyasi reklam yasağı Ebubekir Şahin YSK Yüksek Seçim Kurulu
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