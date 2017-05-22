Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Reuters'ın fotoğrafladığı güdümlü füze taşıyan Smetlivy isimli gemi, Akdeniz'e doğru ilerlerken boğazda dumanlar çıkardı.

Rus savaş gemisi Smetlivy, bugün öğle saatlerinde İstanbul Boğazı'ndan geçti. Reuters foto muhabiri Murad Sezer tarafından fotoğraflanan geminin rotası Akdeniz.

Üstünde Duman tüte tüte İstanbul Boğazı'nı geçen geminin ABD savaş gemisinin Karadeniz'den ayrılmasını beklediği bildiriliyor.

Yamal isimli Rus savaş gemisi ise, dün İstanbul Boğazı'nı katedip Karadeniz'e açılmıştı.

Bir diğer Rus gemisi Azov da, 19 Mayıs tarihinde İstanbul Boğazı'nı geçip Akdeniz'e doğru yol almıştı.

Suriye'deki Şam rejiminin en önemli koruyucusu Rusya'nın Doğu Akdeniz'deki Tartus'ta deniz üssü bulunuyor.