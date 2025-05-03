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Saadet Partili ismin intihar videoları ortalığı karıştırdı

Saadet Partili ismin intihar videoları ortalığı karıştırdı
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Saadet Partisi Sinop Merkez İlçe Başkanı Barbaros Baltacı, reddedildiği kadına gönderdiği iddia edilen intihar videoları sosyal medyada gündem olurken, Baltacı'dan açlıklama geldi.

Saadet Partisi Sinop Merkez İlçe Başkanı ve 2024 Belediye Başkan Adayı Barbaros Baltacı, sosyal medyada dolaşan intihar girişimi videoları gündem oldu. Baltacı, kendisiyle birlikte olmak istediği kadın tarafından reddedilmesinin ardından çektiği iddia edilen videoları yalanlayarak, "Kumpas ve algı operasyonu" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada paylaşılan ve Baltacı’nın kadına gönderdiği iddia edilen videolar, siyasi çevrelerde şok etkisi yarattı. İddialara göre Baltacı, reddedilmesinin ardından kadını rahatsız edici mesajlar ve intihar temalı görüntülerle taciz etti. Ancak Baltacı, yaptığı basın açıklamasında bu videoların "dizi film demo çekimleri" olduğunu öne sürerek iddiaları reddetti.

Barbaros Baltacı, yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli dostlar kıymetli takipçilerim muhterem dava arkadaşlarım;

Yaklaşık 3-4 gündür şahsım ve Saadet Partimiz adına kurulmaya çalışılan kumpas ve çirkin tezgah ile ilgili açıklamamızı paylaşarak destek olmanızı rica ediyorum. Saadet Partisi'nin ve Barbaros Baltacı'nın halk karşısında teveccühünden rahatsız olanlar bu çirkin ahlaksız tuzağı kurarak algı yaratmaya çalışmıştır.

Hiç bir siyasi şantaja boyun eğmedim eğmeyeceğim. Çamur at izi kalsın diyerek adımızı kullanarak kendilerini gündeme taşımaya çalışanlara asla pirim vermeyeceğim. Benim adımı kullanarak kendini gündeme getirmeye çalışanlar gereken cevabı alacaktır. Bana iftira atan bu kişiler ile ilgili Cumhuriyet Savcılığınca işlem başlatılmıştır.

Bu çirkin iftiraları atanlar ve bana kumpas kurmaya çalışan bu kişi ve kişilerle hukuk önünde hesaplaşacağız.
Abdestimizden şüphemiz yok namazımızdan şüphemiz olsun. Allah doğrularla beraberdir. Allah var gam yok."

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Etiketler Barbaros Baltacı Saadet Partisi aşk video paylaşım açıklama
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