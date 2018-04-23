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  3. 23 Nisan 2018 22:37

Saadet Partisi liderinden flaş Abdullah Gül atağı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yarın Meral Akşener ve çarşamba günü Abdullah Gül ile görüşecek.

Saadet Partisi liderinden flaş Abdullah Gül atağı
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yarın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve çarşamba günü Abdullah Gül ile görüşecek.
 
Saadet Partisi Basın Müşavirliği Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun yarınki programına ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklamaya göre; Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yarın saat 10.30'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşecek.

Habertürk TV'den Ömer Topsakal'ın haberine göre, Karamollaoğlu, salı günü Meral Akşener ile görüştükten sonra çarşamba günü de 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşecek.

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