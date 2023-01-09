Sadettin Saran, D&R’da okurlarıyla buluştu

Başarılı iş insanı ve milli sporcu Sadettin Saran, gençlere ilham kaynağı olabilmek adına yaşam boyu edindiği tecrübeleri kaleme aldığı “İçindeki Dağı Aş” adlı kitabının imza gününü D&R’ın Ankara Tunalı mağazasında gerçekleştirdi.

Kültür, sanat ve eğlence dünyası D&R, gelenekselleşmiş yazar okur buluşmaları kapsamında bu kez Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı ve milli sporcu Sadettin Saran’ı ağırladı. Saran, “Zirveden manzarayı izleyen bir adamın öyküsü değil, zirveyi aklına ve kalbine inançla yerleştirmiş bir kişinin yolculuk hikayesi” olarak tanımladığı “İçindeki Dağı Aş” isimli kitabını D&R’ın Ankara Tunalı mağazasında sevenleri için imzaladı.

Sadettin Saran, Destek Yayınları tarafından yayımlanan kitabını anlatırken, “Hayat, önümüze engeller çıkaran, pek çok defa kayboluşlar yaşatarak yoran, arayışların ve acının hiç bitmediği kötü kurgulanmış bir oyun değil, bilakis, engelleri aştıkça haz veren, terlettikçe güçlendiren, öğreten bir yol. Ona söverek, kaderci ve karamsar bir dünya kurarak, ondan vazgeçerek nefes almaya devam etmek, kendimize yapabileceğimiz en büyük kötülük. Yaşamın varmak değil, gitmek, ilerlemek, kendi yolunda yürümek, düşünce kalkmak cesareti olduğunu biliyoruz artık. O halde sıra toparlanıp ayağa kalkmakta...” dedi.