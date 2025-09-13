  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Sağlık Bakanı Memişoğlu hastane randevusu alamayan vatandaşlara ''tüyo'' verdi!

Sağlık Bakanı Memişoğlu hastane randevusu alamayan vatandaşlara ''tüyo'' verdi

Güncelleme:

Samsun'da vatandaşlarla çay ocağında sohbet eden Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, randevu almada sıkıntı olmadığını, aile hekimlerinin hastalara her branştan randevu alabildiğini söyledi.

Bakan Kemal Memişoğlu, Samsun'daki programlarının arasında esnaf ve vatandaş ziyaretinde bulundu. Samsun Büyükşehir Belediyesi ziyareti öncesinde esnafla ve vatandaşlar ile muhabbet eden Bakan Memişoğlu, bir çay ocağındaki kalabalıkla da uzun uzun sohbet etti. Kalabalığa aile sağlığı merkezleri ve sağlıklı hayat merkezlerinin önemini anlatan Bakan Memişoğlu, aile hekimlerinin ihtiyaç duyulması halinde hastalara her branştan ve yerden randevu alabildiğini de hatırlattı.

"Randevu sorunu yok. Aile hekimi ihtiyaç duyarsa size her yerden randevu alabilir"

Çay ocağındaki vatandaşları sigara içmemeleri konusunda uyaran Bakan Memişoğlu, "Çay için sigara içmeyin. Sağlıkla ilgili yapacağımız bir şey var mı? Samsun Şehir Hastanesi'ni Kasım ayında açıyoruz. Sizler aile sağlığı merkezlerine(ASM) gidiyor musunuz? Memnun musunuz? ASM'lere gittiğiniz zaman aile hekimi istiyorsa herhangi bir yerde herhangi bir branşta randevu alabiliyor. Bunu biliyor musunuz? Esasında randevu sorunu yok. Aile hekimi ihtiyaç duyarsa size her yerden randevu alabilir. İçinizde sağlıklı hayat merkezine giden var mı? Sağlık İl Müdürümüz buradaki çay ocağındaki herkesi alıyor. Bu merkezlerimizde diyetisyen var, psikolog var, spor salonu var, diş hekimi var, çocuk gelişimci ve her şey var. Oraya gideceksiniz. Bu çay ocağındaki herkesi sağlıklı hayat merkezine götüreceğiz. Hepinizi oraya götürüp, sonra da tekrar buraya getireceğiz" dedi.

Büyükşehir ziyareti

Memişoğlu, vatandaş ziyaretinin ardından Samsun Büyükşehir Belediye'sine ziyaret gerçekleştirdi. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan bir dizi ziyaretler kapsamında Samsun'a gelen Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nu makamında ağırladı. Ziyarette kentte yürütülen sağlık yatırımları ve Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları ele alındı. Ziyarette konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Bakanımızı şehrimizde ağırlamaktan büyük onur ve mutluluk duyuyoruz. Samsun, sadece Karadeniz'in değil, Türkiye'nin de sağlık alanında parlayan yıldızlarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Sayın Bakanımıza şehrimize verdiği değerden ötürü tüm Samsun adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız ve milletvekillerimizin desteği ile Samsun her alanda olduğu gibi sağlık noktasında da merkezi bir üs olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak sağlığı, halk sağlığını önceleyen tüm yatırımlara büyük önem veriyor, projelerimizi bu vizyon doğrultusunda hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Ziyarette Başkan Doğan, Bakan Memişoğlu'na ziyaret anısına hediye takdiminde bulundu. Ziyaret programı hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

İHA

text-ad
Etiketler sağlık bakanı kemal memişoğlu hastane randevusu randevu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Özel'den Erdoğan'a ve Yerlikaya'ya çok ağır sözler: ''Siyaset tarihinin utancı!'' Özel'den Erdoğan'a ve Yerlikaya'ya çok ağır sözler: ''Siyaset tarihinin utancı!'' Türkiye'de yeni görünmez katili ''sepsis'' oldu: Hastanelerden yayılıyor! Türkiye'de yeni görünmez katili ''sepsis'' oldu: Hastanelerden yayılıyor! Yaza veda etmeye hazır mısınız ? Sağanak yağışlar ve fırtına geliyor! Yaza veda etmeye hazır mısınız ? Sağanak yağışlar ve fırtına geliyor! Okul çıkışında bu sefer öğrenciler değil, veliler kapıştı! Okul çıkışında bu sefer öğrenciler değil, veliler kapıştı! Müjdeyi bizzat Bakan verdi: ''Bu ay 17 bin personel alınacak!'' Müjdeyi bizzat Bakan verdi: ''Bu ay 17 bin personel alınacak!'' Milli Eğitim Bakanı Tekin'in kayıt parası şikayetleri için çözüm önerisi bu oldu Milli Eğitim Bakanı Tekin'in kayıt parası şikayetleri için çözüm önerisi bu oldu Türkiye'nin ölüm virajında korkunç kaza: Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı; ölü ve yaralılar var! Türkiye'nin ölüm virajında korkunç kaza: Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı; ölü ve yaralılar var! Avukat, asker, MİT'çi, polis, savcı, derken... Dolandırıcıların yeni sahte mesleği bu oldu Avukat, asker, MİT'çi, polis, savcı, derken... Dolandırıcıların yeni sahte mesleği bu oldu Kızılcık Şerbeti'nde izleyiciyi çıldırtan sahne: Kadeşlerin eşlerinin yasak aşk isyan ettirdi! Kızılcık Şerbeti'nde izleyiciyi çıldırtan sahne: Kadeşlerin eşlerinin yasak aşk isyan ettirdi! Navigasyona güvenip sokağa daldı, başına gelenlere kimse inanamadı! Navigasyona güvenip sokağa daldı, başına gelenlere kimse inanamadı!
Fenerbahçe - Trabzonspor maçının saati değişti Fenerbahçe - Trabzonspor maçının saati değişti Yollara çıkan ilk TOGG T10F Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oldu Yollara çıkan ilk TOGG T10F Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oldu Herkes altın, gümüş biriktirirken o öyle bir yatırım aracı buldu ki... Gören gözlerine inanamıyor! Herkes altın, gümüş biriktirirken o öyle bir yatırım aracı buldu ki... Gören gözlerine inanamıyor! Nuri Şahin yeniden Süper Lig'te; imza töreni tarihi belli oldu Nuri Şahin yeniden Süper Lig'te; imza töreni tarihi belli oldu 88 yaşında hem anne oldu hem de baba... 88 yaşında hem anne oldu hem de baba... Adana, sadece 5 yılda Karadeniz'e rakip oldu: Görenler gözlerine inanamıyor Adana, sadece 5 yılda Karadeniz'e rakip oldu: Görenler gözlerine inanamıyor Bankaların faizsiz hoşgeldin kredilerinde hesap değişti: İşte en yüksek krediyi veren banka! Bankaların faizsiz hoşgeldin kredilerinde hesap değişti: İşte en yüksek krediyi veren banka! Kendisiyle birlikte belediyeyi de AK Parti'ye geçiren Gürzel AK Parti rozetini taktı Kendisiyle birlikte belediyeyi de AK Parti'ye geçiren Gürzel AK Parti rozetini taktı Emekliye en yüksek maaş prosyonunu veren banka değişti Emekliye en yüksek maaş prosyonunu veren banka değişti