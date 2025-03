Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan sağlık tavsiyesi: ''Midenizi tam doldurmayın''

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Dünya Obezite Günü nedeniyle yaptığı açıklamalar sırasında verdiği sağlıklı beslenme tavsiyesi tartışma konusu oldu.

Demirören Haber Ajansı’nın yeni programı ‘DHA Haber Merkezi’nin konuğu olan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, ‘Yenidoğan Çetesi’, sağlıkta şiddet olayları, kansere karşı genetik tedavi teknolojisinin Türkiye'de üretilmesi, SGK’dan yerli bilime katkı, aile hekimlerine düşen nüfusun düşürülmesi ve yeni yönetmelik, 85 yaş üzerinin kronik hastalıkları için evde ilaç raporu, ambulanslara renk ayarı ve vakaya ulaşma süreleri, dumansız hava sahası için çapraz denetim uygulaması ve çocukların sağlık elçiliğinin de aralarında olduğu birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Dumansız hava sahası konusunda yeni uygulamalara başlanacağının işaretini de veren Bakan Memişoğlu, ‘çapraz denetim’ uygulaması hakkında şu bilgileri verdi:

“Sadece koruyucu sağlık hizmetleriyle değil kişinin de kendisini koruyarak sağlıklı kalmaya çalışması gerekiyor. Bunun da ceza ya da yasakla olması taraftarı değilim aslında. Ama tabii ki denetimler yapılıp gerekli cezaların da verilmesi gerekiyor. Türkiye'de 100 kişinin 34,8'i sigara kullanıyor, çok büyük bir rakam. Erkeklerde bu oran yüzde 45'e ulaşıyor. Yani her iki erkekten biri sigara kullanıyor. Kadınların üçte biri sigara içiyor. Sigara içme kurallarına uymayanlara da çapraz dediğimiz bir ili başka bir ilden denetleyerek hem sigara içme kurallarına aykırı hareket eden esnafı ya da kişileri biraz caydıralım istiyoruz. Toplum olarak yeniden dumansız hava sahasını ön plana çıkarmamız lazım. Bir yerde oturup içtiğinizde başkasına da zarar veriyorsunuz. Onun da hakkına giriyorsunuz. Birbirini tanımayan kişiler birbirlerini denetleyebilsin diye örneğin İstanbul'dan gidip Samsun’dan gidip Hakkari’yi denetliyor, İstanbul’dan gidip Sakarya'yı denetliyor gibi. Toplumda başka bir problem daha var, bunlardan en önemlisi kilo, obezite. Türk toplumunun yüzde 62’si kilolu, yüzde 25'i aşırı kilolu. Kalbiniz daha büyük bir alana hizmet etmek durumunda kalıyor, ayak bileğimiz, dizleriniz, eklemleriniz, daha fazla baskı altında kalıyor. Böbreğiniz daha çok çalışmak, karaciğeriniz daha çok yağ yakmak, bağırsaklar daha çok çalışmak zorunda. Her şeyinizi israf ediyorsunuz yani. Uyku kaliteniz bile düşüyor. Kilo vermenin iki tane basit yolu var. Bir, hareket edeceksiniz, iki, midenizi tam doldurmayacaksınız. Buradan şunu istiyorum, ramazan da geldi; 1 ay boyunca lütfen iftarda suyunuzu, çorbanızı için, bir 15 dakika ara verin, aşırı yemenize gerek yok, enerjinizi giderecek kadar yemelisiniz. Gece 12.00'ye doğru hafif bir şeyler bir daha yiyin."

Çocuklar arasındaki obezite yaygınlığına da değinen Bakan Memişoğlu özellikle Covid-19 sonrası evde oturma alışkanlığı da artınca mahalle kültürünün de azaldığını ve özellikle şehirleşmeyle çocuklarda da kilo probleminin arttığını söyledi. Bakan Memişoğlu, sözlerinin devamında şunları söyledi:

“Çocukluk çağında kilo aldığınızda kalıcı hale geliyor ve ergenlik çağında azaltmak zorlaşıyor. Çocukları eğitmemiz lazım. Yeni bir program başlatıyoruz, daha önce İstanbul'da yapmıştık bunu. ‘Sağlıklı çocuk sağlıklı gelecek’ diye. Çocuklar sağlıkçılarla genelde ancak hastanelerde, hasta olduklarında karşılaşıyorlar. Şimdi biz onların yanına gidiyoruz. Her bir çocuğumuza buradan sesleniyorum, her biri aslında bizim sağlık elçimiz. Eğer annesi babası sigara içiyorsa lütfen onlara desin ki ben istemiyorum sigara içmeni. Ya da yanlış besleniyorlarsa, kiloları varsa uyarsın. Biz çocukları sağlık elçilerimiz olarak görüyoruz. Kendileri de abur cubur yemeyecekler ama. Her sabah dişlerini fırçalayacaklar, ellerini yıkayacaklar. Bilgisayarı kendileri istedikleri zaman kullansınlar ama bunu kontrol ederek kullansınlar. Sağlıkta Türkiye Yüzyılı olacaksak, önce çocuklarımızın sağlık konusundaki bilincini artırmalıyız."

DHA