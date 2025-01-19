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Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan yeni salgına eski çözüm

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan yeni salgına eski çözüm
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Koronavirüs salgını sırasında eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı "Bu hastalığa karşı elimizde güçlü bir koz var yakalanmamak" çözümüne benzer bir çözümde yeni influenza salgını için yeni Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'ndan geldi.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, “Son zamanlarda üst solunum yolu enfeksiyonu dediğimiz, gribal enfeksiyon sayımızın arttığı ifade ediliyor ama kamuoyu şunu bilsin ki önceki senelerimize göre bir farklılık yok” dedi.

Sabah saatlerinde Van'a gelen Bakan Memişoğlu, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine yaptığı ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Memişoğlu, “Son zamanlarda üst solunum yolu enfeksiyonu dediğimiz, gribal enfeksiyon sayımızın arttığı ifade ediliyor ama kamuoyu şunu bilsin ki önceki senelerimize göre bir farklılık yok. Aynı şekilde, influenza ve rinovirüs ağırlıklı bir dönem yaşıyoruz, bu mevsimsel olan bir yükseliş. Geçen senelerden bir farkı olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum. Bu tür grip vakalarını aile hekimliklerine giderek, istirahat ederek ve toplu alanlara çıkmayarak daha erken ve daha az yaygın şekilde yönetebiliriz. Onun için toplumdan da bu hususlara dikkat etmesini istiyoruz” dedi.

İHA

Etiketler yakalanmamak kalabalığa çıkmamak bulaşıcı hastalık influenza kemal memişoğlu prof. dr. kemal memişoğlu
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