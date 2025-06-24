Sağlık sistemi bir kez daha değişiyor: İşte yeni düzenlemenin ayrıntıları

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye’nin sağlık sisteminde kapsamlı bir değişimin planlandığı yeni yasa değişikliği teklifini kamuoyuyla paylaştı.

AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, sağlıkla ilgili bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini bugün itibarıyla TBMM Başkanlığı'na sunduklarını söyledi. Usta, "Hızla gelişen teknoloji ve beraberindeki sosyal ve ekonomik dönüşüm süreciyle değişen ve artan ihtiyaç ve talepler karşısında daha iyi ve kaliteli sağlık hizmetinin sunumunun sağlanması için hazırladığımız bu kanun teklifiyle doğrudan insan hayatına dokunan düzenlemelerin hayata geçirilmesi öngörülmektedir. Kanun teklifimiz yürürlük ve yürütme dahil toplam 29 maddeden oluşmaktadır" dedi.

'İLAÇTA STOKÇULUK VE FIRSATÇILIĞINI ÖNÜNE GEÇİLECEK'

Ardından teklifte yer alan düzenlemelere değinen Usta, "İlaç ve aşıların teknik takibinde ve tedarik zinciri içerisindeki tüm hareketlerinin Sağlık Bakanlığı tarafından elektronik takip sistemleri üzerinden takibine imkan sağlanarak; ilaç ve aşı üreticileri, ecza depoları ve eczaneler için kayıt ve bildirime ilişkin yükümlülükler düzenlenmektedir. Takip sistemi ile birlikte ürünlerin imalatı veya ithalatından başlayıp; ecza deposu, eczane süreçleri sonrasında hastaya teslimine kadar tüm aşamaların konum, zaman ve durum bilgilerinin Sağlık Bakanlığı sistemi veri sistemi tabanında bulunmasına imkan verilmektedir. Bunun yanı sıra ilaçların piyasada bulunabilirliği desteklenecek, ilaç stoklarının mevcut durumları sürekli olarak takip edilerek stokçuluk ve fırsatçılığını önüne geçilecektir" diye konuştu.

'İHTİYAÇ HALİNDE PARKTA SAĞLIK İSTASYONU KURULACAK'

Usta, ihtiyaç duyulması halinde acil sağlık hizmetleri istasyonu, sağlıklı hayat merkezi veya aile sağlığı merkezlerinin parklarda konumlandırılacağını ifade ederek, "Acil sağlık hizmetleriyle birinci basamak sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması hedeflenmektedir. Burada özellikle şunu vurgulamak gerekir; parklarda kurulacak olan bu sağlık hizmetleri istasyonları sadece kamu hizmeti için olacaktır. Ve parkların ölçülerine, boyutlarına, yapılacak binanın metrekaresi varana kadar kanunda ayrıntılı olarak yazılmıştır. Bu konuda hiçbir suistimale izin verilmeyecektir. Yine bu düzenleme kapsamında tahsis edilen yerler ile bu amaçla inşa edilen binalar devredilemeyecek ve başka bir amaçla da kullanılmayacaktır. Sadece sağlık amacıyla kullanılabilecektir. Özellikle İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerimizde sağlık tesisi kurulabilecek alanların çok dar ve kısıtlı olmasından kaynaklanan bir ihtiyaca binaen böyle bir kanun teklifimiz var. Umarım büyük şehirlerimiz için vatandaşımız için de daha faydalı olacaktır" dedi.

ORGAN BAĞIŞINDA 'DİJİTAL BAŞVURU' DÖNEMİ

Öte yandan konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; TBMM'ye sunulan yasa değişikliği teklifiyle sağlık alanında pek çok başlıkta yeni düzenlemeye gidiliyor. Teklif ile organ bağışı sürecini kolaylaştıran, bağışçının iradesini esas alan ve organ bağışını teşvik eden bir düzenleme getiriliyor. Bu düzenlemeyle organ bağışçısı olmak daha kolay hale gelecek. Meclis gündemine gelen teklifin, böbrek nakli bekleyen 25 bin, karaciğer nakli bekleyen 2 bin 500 ve kalp nakli bekleyen 1500'den fazla hastaya umut olması bekleniyor. Yeni düzenlemeyle birlikte vatandaşlar, e-Devlet üzerinden kolayca organ bağışçısı olabilecek ve dijital ortamda işlemlerini hızlıca gerçekleştirebilecek. Bağışçılar, organ bağışı yaptıklarını hangi yakınları ile paylaşmak istediklerine de kendileri karar verecek. Vatandaş, hayatta iken organ bağışına karar vermişse, öldükten sonra da bu iradesi geçerli sayılacak. Bu sayede, bağışçının iradesi korunacak; organ bekleyen vatandaşların umudu artacak. Organı nakledilen bağışçının birinci derece yakınlarına, organ nakline ihtiyaç duymaları halinde öncelik hakkı tanınacak.

TIBBİ İŞLEMLERDE ELEKTRONİK ONAY SİSTEMİNE GEÇİLECEK

Meclis gündemine getirilen yeni düzenleme ile tıbbi işlem ve uygulamalar için hasta ve yakınlarının onayı, elektronik ortamda da alınabilecek. Bu sayede daha pratik bir onay süreci işletilirken özellikle acil vakalarda ve uzaktan sağlık hizmet sunumunda hastalara ve sağlık personeline kolaylık sağlanacak. Her ilaç, üretim veya ithalat aşamasından hasta tedavisinde kullanımına kadar takip sistemi ile izlenebilecek. İlaç tedarik zinciri sürecinde Sağlık Bakanlığı'nın kontrolü güçlendirilecek. Aynı takip sistemi ile (üretici/ithalatçı, ecza deposu, eczane, hastane, geri ödeme kurumu) ruhsatlı ilaçların stok kontrolleri ile üretim ve dağıtım planlaması takip edilecek. İlaca erişimde kesintiye mahal verilmeyecek. Düzenlemelere aykırı hareket edenlere yeni yaptırımlar uygulanacak.

ALDATICI VE YANILTICI REKLAMA GEÇİT VERİLEMEYECEK

Tıbbi cihazlara dair yapılan düzenleme ile piyasada yalnızca standartlara uygun ürünler yer alacak; aksi yönde faaliyet yürütenlere uygulanan idari para cezaları ağırlaştırılacak. Özel sağlık kuruluşlarının tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleriyle ilgili daha titiz bir izleme süreci devreye alınıyor. Hasta vatandaşın iyileşme umudunu; yanıltıcı-aldatıcı tanıtım ve reklam yoluyla suistimal etmek ve bu sayede ticari kazanç elde etmek isteyenlere geçit verilmeyecek.

TIBBİ KENEVİR SEKTÖRÜNDE REKABET GÜCÜ ARTIRILACAK

Yeni düzenleme kapsamında, kenevirden elde edilen ilaç, özel tıbbi amaçlı gıdalar ve kişisel bakım ürünlerinin üretimi ve satışı sıkı kurallara bağlı olacak. Tıbbi kenevirden elde edilen ürünlerin ruhsatlandırma ve takip işlemleri yalnızca Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülecek. Bu ürünler sadece eczanelerde reçete karşılığı sunulabilecek. Sürdürülebilir ve kontrollü üretim modeli ile 'sağlıkta yerli üretim' ve 'küresel açılım' eş zamanlı olarak desteklenecek.

HEKİMLERİN ÇALIŞMA ESASLARI YENİDEN DÜZENLENİYOR

Yeni düzenleme ile özel hastane kadrosunda çalışan hekimlerin iki sağlık kuruluşunda hizmet sunabilmesi mümkün olacak. Özel hastanede çalışan hekimlerin kazançları, kıdem tazminatları ile emeklilik kazanımlarına yansıyacak. 1 Haziran 2026 tarihine kadar uyum süreci tamamlanacak. 'Nükleer Tıp Teknikerliği' ve 'Diş Protez Teknisyenliği' sağlık meslekleri arasında yer alacak ve istihdamın önü açılacak. 'Ebe Yardımcılığı' ve 'Hemşire Yardımcılığı' ünvanları ise 'Sağlık Bakım Teknisyeni' adı altında birleştirilecek. Meclis gündemine sunulan yeni düzenleme ile optisyenlerin meslek örgütü Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği'nin faaliyetlerini yürütebilmelerine olanak sağlanacak.

BAKAN MEMİŞOĞLU: ORGAN BAĞIŞINDA DİJİTAL BAŞVURU İMKANI SAĞLANACAK

Bakan Memişoğlu da konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Memişoğlu, bugün tarihi bir gün olduğunu belirterek, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan yasa değişikliği teklifi ile sağlıkta yeni bir dönemin kapıları aralanacak. İnşallah, çok kısa bir süre içinde yeni bir dönem başlayacak. Sağlık sistemimizi ileri taşıyacak bir dizi köklü değişiklik hayata geçirilecek" dedi. Söz konusu düzenlemelere ilişkin de bilgi veren Bakan Memişoğlu, "Organ bağışında dijital başvuru imkanının sunulduğu ve bağışçı kararının esas alındığı yeni bir yapıya kavuşulacak. Özel hastane kadrosunda çalışan hekimlerin iki sağlık kuruluşunda hizmet sunabilmesi mümkün olacak. Kazançları hem kıdem tazminatlarına hem de emeklilik kazanımlarına yansıyacak. Sağlık hizmetleri yeni sağlık meslek tanımlarıyla güçlendirilecek ve optisyenlerin meslek örgütleri aktif hale getirilecek. Tıbbi işlem ve uygulamalar için hasta ve hasta yakınlarının onayı artık dijital ortamda alınabilecek. Onay süreçleri daha pratik biçimde tamamlanarak acil vakalarda ve uzaktan sağlık hizmeti sunumunda kolaylık sağlanacak. İlaç tedarik zinciri ve tıbbi cihaz alanlarında denetimler artırılarak bir dizi yeni güvenlik adımı hayata geçirilecek" açıklamasında bulundu.

'KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİNİN ÜRETİMİ VE SATIŞI DAHA SIKI KURALLARA BAĞLANACAK'

Bakan Memişoğlu, söz konusu düzenlemeyle özel sağlık kurum ve kuruluşlarının tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin de daha sıkı biçimde takip edileceğini kaydederek, "Aldatıcı ve yanıltıcı tanıtım/reklam faaliyetlerinde bulunarak ticari kazanç elde etmek isteyenlere geçit verilmeyecek. Sürdürülebilir ve kontrollü üretim modeliyle tıbbi kenevirden elde edilen ilaçların, özel tıbbi amaçlı gıdaların ve kişisel bakım ürünlerinin üretimi ve satışı daha sıkı kurallara bağlanacak. Ruhsatlandırma ve takip işlemleri yalnızca Bakanlığımızca yürütülecek. Bugün geldiğimiz noktada, sahip olduğumuz bilgi birikimi, teknik kapasite ve nitelikli insan gücü ile çok daha ötesini hedeflediğimizi açıkça ifade etmek istiyorum. 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' ve 'Küresel Sağlıkta Lider Türkiye' vizyonumuza emin adımlarla ilerlediğimizin bir kez daha altını çiziyorum. Yasa değişikliği teklifinin hazırlanmasında emeği geçenlere gönülden teşekkür ediyor; ülkemiz, milletimiz ve büyük sağlık ailemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.