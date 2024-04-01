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Sağlık sistemi çöktü: Gazze'de Filistinlilere hastaneleri boşaltın çağrısı!

Sağlık sistemi çöktü: Gazze'de Filistinlilere hastaneleri boşaltın çağrısı!
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Gazze'de Sağlık Bakanlığı Filistinlilere hastaneleri boşaltma çağrısı yaptı.

İsrail’in ablukası altındaki Gazze Şeridi’nde saldırılar ve baskınlar sonucu birçok hastanenin hizmet dışı kalması nedeniyle hastanelerin kapasitesi doldu.

SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKME NOKTASINDA

Hastanelerdeki son duruma ilişkin Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin hastaneleri defalarca hedef alması sonucu sağlık sisteminin neredeyse çökme noktasına geldiği belirtildi.

Hastane bölümlerinin ve yatakların yerinden edilmiş kişilerle dolması sonucu sağlık hizmeti verecek alan kalmadığı ifade edilen açıklamada, bu durumun hasta ve yaralılar için şartları zorlaştırdığı, ayrıca hastalıkların yayılmasına da neden olduğu vurgulandı.

Sağlık Bakanlığı söz konusu nedenlerden dolayı sağlık personelinin hayat kurtarıcı hizmet ve tedavi sunabilmesi için herkese hastaneleri boşaltma, hastanelerin sadece hasta ve yaralılara bırakılması çağrısında bulundu.
Öte yandan, İsrail güçleri, 2 hafta boyunca kuşatma altına aldığı Gazze Şeridi’nin en büyük sağlık merkezi olan Şifa Hastanesi’nden bugün çekildiğini açıklamıştı. İsrail’in saldırıları nedeniyle büyük hasar oluşan hastanenin hizmet dışı kaldığı belirtildi.

Etiketler gazze Filistin çağrı
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