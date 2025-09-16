Sağlık sorunlarını yapay zekaya soranlara kötü değil, çok kötü haber

  1. Anasayfa
Yapay zekanın günlük hayatımızdaki etkisi giderek artarken insanlar artık sağlık sorunlarını, EKG veya kan tahlil sonuçlarını dahi yapay zekaya sormaya başlarken uzmanlar, sağlığın yapay zekaya emanet edilmemesi gerektiğini belirterek, yapılanların yanlış olduğunu söyledi.

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yapay zekanın kendisine soru sorulduğunda cevabı aldığı kısmı kodlayan kişinin bilgi aldığı kaynağın da çok önemli olduğunu belirtti. Prof. Dr. Şen, "Bir dönem her soru Google'a sorulup cevap alınıyordu ve bu cevaplarda hiçbir zaman doğruluğu net olan cevaplar değildi. Çünkü onu hazırlayan, onu kodlayan, onu yazan kişinin bilgisi, tecrübesi, yararlandığı kaynak çok önemliydi. Yapay zekada da siz sorduğunuz zaman burada sizin soruş şekliniz önemli" diye konuştu.

"Yapay zeka tanıyı yanlış koyabilir"

Çekilen bir EKG sonucunun paylaşıldığında verilecek cevabın hukuksal problemlerde oluşturabileceğinden yapay zekanın kendini garantiye alarak cevap verdiğinin altını çizen Prof. Dr. Şen, "Yapay zeka ‘ben bir hekim değilim' diye başlar ve yorumlar. Bu yorumda o EKG'nin kendisinin normal ritimde olduğunu ve her şeyin normal olduğunu söyler. Ama sizin o andaki o göğüs ağrınız, oradaki bir başka problemden kaynaklanabilir. Yapay zeka bunu ayırt edemez. Ya da bir kolda uyuşma varsa bu boyun fıtığından da olabilir. Siz sadece boyun MR'ı raporunu gösterirseniz o size sadece boyun MR'ınızın raporunu yorumlar. Bütünsel bakamaz. Bütünsel yorumlayamaz. Şu andaki mevcut yapay zekanın verdiği bilgi verilere göre söylüyorum bunu. Sizin ona verdiğiniz bilgiyle sizin aldığınız cevap sınırlı. Lütfen hekiminize başvurun. Hekiminiz eğer bütünsel yaklaşıyorsa yapay zekadan çok daha sağlıklı, çok daha garantili, çok daha güzel sonuçlar alabilirsiniz. Hekim bilgisine göre hareket edin. Aksi takdirde zarar görebilirsiniz. Yapay zeka tanıyı yanlış koyabilir. Yanlış yorumlayabilir" ifadelerini kullandı.

