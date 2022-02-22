'Sakin Şehir'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Muğla'nın 'Sakin Şehir' olarak bilinen Ula ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma sonucunda, 1 kişi hayatını kaybetti 2 kişi yaralandı.

Muğla'nın 'Sakin Şehir' olarak bilinen Ula ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma sonucunda, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.



Olay, 'Sakin Şehir' olarak bilinen Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Bayram H. (39), yönetimindeki 20 BH 434 plakalı otomobille seyir halindeyken yol kenarında aralarında önceden husumet bulunan Özcan E. (44) ile kardeşi Ali E.'nu (42) gördü. Aracından inen H. ve E. kardeşler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bayram H., belindeki tabancayı çıkartarak ateş açtı. Olayda Özcan E. göğüs bölgesinden, Ali E. sağ kolundan; kavgayı ayırmaya çalışan ve bir restoranda garson olarak çalışan Zihni Ç. (53) ise bacağından yaralandı.



Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Özcan E., doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken, Ali E. ve Zihni Ç.'in ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri, olay yerinden otomobille kaçan Bayram H.'ın yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)