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Sarışın Ahmet Davutoğlu'nun sırrı çözüldü

Sarışın Ahmet Davutoğlu'nun sırrı çözüldü
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CHP lideri Özel ile birlikte bir basın toplantısı düzenleyen Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'nun sarı saçları gündeme damgasını vururken, "Davutoğlu saçlarını sarıya mı boyattı" tartışmaları bile başlamıştı. Sarışın Davutoğlu'nun aslında ışıkların azizliğine uğradığı ortaya çıktı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

İkili görüşmelerinin ardından ortak bir basın toplantısı düzenledi ancak basın toplantısında iki lideri yaptığı açıklamalar, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun sarı saçlarının gölgesinde kaldı.

Sarışın Davutoğlu özellikle sosyal medyada bir anda gündem konusu olurken, Davutoğlu'nun sarı saçlarının sırrı sonradan çözüldü.

Işıkların azizliğine uğrayan Davutoğlu'nun saçlarının ön kısmı sarı tonda boyanmış gibi gözüktü.

Öte yandan Davutoğlu basın toplantısındaki konuşmasında şunları söyledi:

"Bütün partilerin onayıyla iktidar-muhalefet ve geçmiş dönemler de dahil olmak üzere tüm belediye başkanlarını araştıracağımız bir komisyon kuralım. 

Yerel yönetimlerde bir milli irade oluştu. Bu milli iradeye de saygı duyulmalı. Milli irade beni seçtiğinde saygı duyarım, başkasını seçtiğinde kuşku duyarım dediğinizde milli iradeyi yok edersiniz. 

Gençlerimiz daha çok özgürlük, adalet ve hukuk istiyor.  

Sayın Mahir Polat, yargılanacaksa bile tahliye edilerek sürecin sürdürülmesi gerekir."

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Etiketler sarışın Ahmet Davutoğlu sarışın davutoğlu
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