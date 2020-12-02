Scottish Fold (Kedi) Tüm Özellikleri ve Karakteri

Scottish Fold cinsi kediler günümüzde popüler olan ve hayvan severlerin sahiplenmek istedikleri kedi türlerinin başında gelmektedir. Evcil hayvan sahiplenmek isteyenler, almak istedikleri hayvanın cinsi, özellikleri, karakterleri hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Scottish Fold kedi türü ilk olarak 1961 yılında İskoç çiftçi tarafından keşfedilmiştir.

Kulakları içe doğru kıvrık olan bu kedi türü görenlerin dikkatini çekmektedir. İlk keşfedilen kedinin annesi bulunmuş ve annesinin kulaklarının normal olduğu görülmüştür. Babasına ise ulaşılamamıştır. İskoç çiftçi tarafından keşfedilen bu kedi daha sonraki zamanda doğum yaptığında yavrularının da kendisi gibi kulaklarının kıvrık olduğu görülmüştür.

Genel Özellikleri

Scottish Fold kedilerinin kendilerine has özellikleri vardır ve orta irilikte bir gövde yapısına sahiptir. Kısa ve ince bir kuyruğa sahip olan bu kediler ortalama 4 kg ile 6 kg ağırlığında olabiliyor.

Genel özellikleri şunlardır;

Cana yakındır,

Akıllıdır,

Sakin ve usludur,

Sık ve kısa tüylüdür,

Kulak yapısı içe doğru kıvrıktır,

Kendisine has oturuş şekli vardır.

Scottish Fold kedileri, yumuşak ses tonuna sahiptir ve miyavlarken, melodik sesler çıkarmakta ve insanların dikkatini çekmektedir. Bu özellikleri ile insanların sevgisini kazanmakta ve sevilerek beslenmesi için bir neden olmaktadır. İnsanların bulunduğu ortamlara çabuk uyum sağlar ve bulunduğu ortama çabuk alışır.

Scottish Fold Bakımı

Her kedi türünün kendisine has bakım yöntemleri vardır. Scottish Fold cinsi kedilerin bakımları, diğer kedi türlerine göre daha kolaydır. Kedilerin çoğunda mide rahatsızlıkları görülmektedir. Bu kedi türünde mide rahatsızlık sorunu yoktur ve beslenmesi için özel diyete ihtiyaç duyulmaz. Herhangi bir fiziksel sıkıntı sorunu yaşanmaz ve standart mamalar ile beslenebilmektedir.

Tüy yapısının kısa ve sık olması, derisini korumakta, deri hassasiyeti oluşmamaktadır. Özellikle ilkbahar aylarında tüy değişim dönemi olduğu için özel mamalar kullanmak daha faydalı olacaktır. Karakterleri gereği, konforlu ve temiz ortamları çok severler. Haftada iki defa tüylerini taramak, daha bakımlı görünmesini ve tüy dökümünün daha az olmasını sağlayacaktır. Tırnak bakımları ise yavruyken yapılmaya başlandığında, büyüdüğünde de rahatlıkla yapılabilecektir.

Scottish Fold Vücut Yapısı ve Renkleri

Scottish fold kedi türünün özelliklerini araştıranlar, birçok özelliğini öğrenebilecektir. Genel olarak kısa tüylü kedi olarak bilinir, ancak uzun tüylü olanlara da rastlamak mümkündür. Uzun tüylü olanlara, Longhair scottish fold kedileri denilmekte ancak farklı bir kedi cinsi olarak kabul edilmemektedir. Orta irilikte bir vücut yapısına sahiptir. Renkleri daha çok beyaz, gri ve tonları ile her renk seçeneğinde olabiliyor.

Kedi severler, farklı renk seçeneklerine göre seçim yapabiliyorlar. Göz renkleri, kehribar rengindedir. Vücut yapısı, geniş omuzlu ve kaslı bir görünüme sahiptir. Kedi türleri arasında güçlü kedilerden birisi olarak kabul edilir. Patileri oldukça tombul ve yuvarlaktır. Ağız yapısı öne çıkıktır ve kafa yapısı geniş, yuvarlak hatlara sahiptir.

Scottish Fold Karakter Özellikleri

Scottish fold kedileri, diğer kedi türlerine göre ergenliğe geç girmektedir. 8 aylık olduktan sonra çiftleşmeye başlar, doğan yavrularına fazla ilgi gösterir. Vücut yapısı, rengi ve tüyleri ile sevimli bir kedidir. Yapısı ve kendisine has oturuş şekli ile görenlerin ilgi ile seyretmelerini sağlamaktadır. Uysal, akıllı, cana yakın ve sevimli bir karakter yapısına sahiptir.

İnsanların iyi ilişki kurabildiği en sempatik kedi cinslerinden birisidir. Beslendiği ailede herkese karşı sevecen yaklaşmakta ve kendisini sevdirmektedir. Sahibiyle oyun oynamayı sever, uzağa atılan bir nesneyi alır ve sahibine geri getirir. Yalnız kaldıklarında bile oyuncaklar ile oynayarak vakit geçirebiliyorlar. İyi bir avcı oldukları da bilinir ve fare gibi hedeflerini yakalamak için tüm özelliklerini kullanır, yakalamadan gelmez.

Scottish Kediler Ne Kadar Yaşarlar?

1961 yılında İskoç çiftçi tarafından kulaklarının kıvrık olması ile keşfedilen scottish fold kedileri, vücut yapıları ve özellikleri ile kedi hastalık türlerine karşı daha dayanıklıdır. Kolay hastalanmazlar ve bakımları kolaydır. Tüm bu özelliklerine rağmen, ortalama olarak, 13 yıl ile 15 yıl arası yaşayabilmektedir. 8 aylık olduktan sonra çiftleşmeye başlamaları ve yavrulamaları, türünün devam etmesini, sayılarının artmasını sağlamaktadır. Evde ve dışarıda yaşama şartlarına alışık olan scottish fold kedileri, ortalama yaşam sürelerini sağlıklı bir şekilde tamamlayabiliyorlar.

Scottish Fold Yavru Kedi Eğitimi

Evcil hayvan sahiplenmek isteyenler, istedikleri gibi eğitebilmek için daha çok yavru kedi türlerini tercih ederler. Scottish fold kedileri, uyumlu ve zeki oldukları için kolay eğitilmektedir. Yavrularını eğitmek daha kolaydır ve sahipleri hiç zorlanmadan istedikleri eğitimleri verebilmektedir. Uysal oldukları için evdeki hiçbir eşyaya zarar vermez, yaramazlık yapmazlar. Evindeki eşyalara önem veren titiz hayvan severler tarafından scottish fold kedileri tercih edilmektedir.

Yavruyken bile diğer kediler gibi masa üstüne çıkma, perdelere tırmanma gibi yaramazlık yapmamaktadır. Eğitmek ve oyun oynamasını sağlamak için önüne küçük bir top bırakmak yeterli olacaktır. Kucağa alınmayı fazla sevmezler, ancak tüylerinin okşanmasından keyif alırlar. Dairesel hareketler ile masaj yapıldığında, kendilerinden geçer ve hoşlandıklarını çok belli ederler.

Scottish Fold Cins Kedilerinde Çiftleşme

Scottish fold kedileri bir kırma cins olarak ortaya çıkmıştır. Kıvrık kulak yapısı ile diğerlerinden ayırt edilebilmektedir. Scottish fold kedilerinin kendi cinsleri ile çiftleştirilmediği bilinmektedir. Kendisine birçok yönü ile benzeyen, British Shorthair kedileri ile çiftleştirilmektedir. Kendi cinsleri ile çiftleşmelerde, genetik bozukluk nedeniyle bazı hastalıklara neden olabileceği düşünülmektedir. Kıvrık kulaklı bir kedinin, düz kulaklı bir kedi ile çiftleşmesinden doğacak olan yavrularda kıvrık kulaklı olacaktır. Günümüzde, sağlık problemleri olmaması için scotttish fold kedilerinin, aynı cins kediler ile çiftleştirilmeleri yasaklanmıştır. 8 aylık olduktan sonra kızgınlık dönemine girer ve sık sık miyavlayarak, başlarını yere ve duvara sürterek, yerde yuvarlanarak belli ederler.

Scottish Fold Kedilerde Sağırlık (Duymama)

Kedi türlerinin çoğunda sağırlık sorunu olduğu bilinmektedir. Scottish fold kedilerde, kulak yapılarından dolayı akıntı sorunlarının olduğu görülebilmektedir. Ancak bu scottish fold kedileri için bir sorun olmamaktadır. Bu kedi türü diğer kedilere göre sağırlık sorunu yaşamamaktadır. Beyaz renkli scottish fold kedilerinde sağırlık sorunu görülebilmektedir. Diğer kedi türlerinde de beyaz tüy yapısına sahip olanlarda sağırlık görülmektedir. Bunun nedeni beyaz tüy geninden kaynaklanmaktadır. Farklı renk tüy yapısına sahip olan scottish fold kedilerinde sağırlık sorunu yoktur. Kedi hastalıklarına karşı dayanıklı bir yapıya sahiptir ve yaşam süreleri, yaşam alanlarına ve koşullarına bağlı olarak değişebilecektir.

Scottish Fold Kedilerinin Sakinleştirilmesi (Kızgınlık Dönemi)

Scottish fold kedi türü karakteristik özelliklerinden dolayı genel olarak sakin ve uysal bir yapıya sahiptir. Erkek ve dişi scottish fold kedileri, kızgınlık dönemlerinde huysuzluk gösterebilmektedir. Kedilerini iyi tanıyan ve özelliklerin bilenler, sakinleştirmek için neler yapabileceklerini bilerler. Yılda 3 defa kızgınlık dönemi geçirebiliyorlar. Bu durumlarda, sürekli miyavlar ve uyumazlar. Sakinleştirmek için enerjisinin atılmasını sağlamak gerekiyor.

Kedilerinizi beslemeye başlamadan önce çeşitli oyuncaklar ile oyun oynamasını ve enerjisini atmasını sağlamalısınız. Oyun oynadığında dikkati dağılacak ve yorulduğu için uyumasını sağlamış olacaksınız. Besleme işlemlerini de oyun oynadıktan sonra yapmalısınız. İlk olarak mama yerine oyuncak vermeniz ve enerjisini attıktan sonra beslenmesi, rahat uyumasını da sağlayacaktır. Scottish fold kedilerini, kızgınlık dönemlerinde sakinleştirebilmek için oyun oynarken, müzik dinlemesini sağlamanız da sakinleşmesini sağlayacaktır.

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