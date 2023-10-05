Seçimler öncesi Öcalan'ın mektubunu okumuştu; görevden uzaklaştırıldı

2019 yerel seçimleri öncesinde eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili lideri Abdullah Öcalan'ın mektubunu okuyan Munzur Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Kemal Özcan, "terör örgütü liderini övmek" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldı.

Tunceli Munzur Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Kemal Özcan, hakkında “terör örgütü liderini övmek” iddiasıyla yapılan ihbar üzerine üniversitedeki görevinden uzaklaştırıldı. Hakkında adli ve idari işlem başlatılan Özcan, Abdullah Öcalan üzerine yazdığı kitapların yanı sıra 2019 yılında İstanbul seçimleri öncesinde “Öcalan’ın kamuoyuna duyuru” açıklamasını paylaşmasıyla gündeme gelmişti.

Munzur Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Kemal Özcan, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan üzerine yazdığı kitapların yanı sıra 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri öncesi “Öcalan’ın kamuoyuna duyuru” açıklamasını paylaşması ile gündem olmuştu. Özcan hakkında “terör örgütü lideri övmek” iddiasıyla yapılan ihbarın ardından Tunceli Emniyet Müdürlüğünde ifadeye çağrıldı. Hakkında başlatılan adli ve idari soruşturmayı doğrulayan Prof. Dr. Ali Kemal Özcan, “Hakkımda ihbar olduğu gerekçesiyle emniyete çağrıldım. Orada savunmamı yaptım. Rektörlük de soruşturmanın selameti açısından tedbiren hakkımda görevden uzaklaştırma kararı vermiş ve karar bugün tarafıma tebliğ edildi” dedi.

MEKTUPLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Prof. Dr. Özcan, eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili lideri Abdullah Öcalan üzerine yazdığı kitapların yanı sıra 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerin öncesinde “Öcalan’ın kamuoyuna duyuru” mektubunu açıklamasıyla gündem olmuştu.

Ali Kemal Özcan'ın kamuoyuyla paylaştığı mektupta HDP’li seçmenlere seslenen Öcalan, seçimlerde “tarafsızlık” çağrısında bulunmuştu. Ancak Öcalan’ın bu mektubu Kürt seçmen nezdinde karşılık bulmamıştı.

Özcan’ın okuduğu mektup AA ve İHA tarafından haberleştirilmiş, hatta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli HDP’lilerin Öcalan’ın dediğini dinlemesi gerektiğini savunmuştu.





İHA