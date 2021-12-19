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Sedat Peker'in sosyal medya hesabında günler sonra ilk hareketlilik

Sedat Peker'in sosyal medya hesabında günler sonra ilk hareketlilik

Türkiye ve BAE arasındaki görüşmelerinden ardından sosyal medyada açıklama yayımlamayan Sedat Peker'in, uzun süre sonra Twitter hesabından bir paylaşımı beğendiği görüldü.

Hakkında organize suç örgütü yöneticisi olduğu suçlamasıyla iddianame hazırlanan Sedat Peker'in, uzun süre sonra sosyal medya hesabında hareketlilik görüldü.

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında başlayan görüşmeler sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yapmasına izin verilmediği belirtilen Peker, uzun süre sonra bir paylaşımı beğendi.

 Peker'in Twitter hesabından, HZ. Ali ve Mustafa Kemal Atatürk'ün yer aldığı, "Öldükten sonra yaşamak isterseniz, ölmez bir eser bırakın" sözlerinin not düşüldüğü paylaşımı beğendiği görüldü.

İnternete erişimi olduğu açıklanan Peker'in geçen günlerde de bir paylaşımı beğendiği fakat daha sonra kaldırdığı görülmüştü.

Sedat Peker son olarak 140 Journos'un "Ya devlet başa" belgeselinde konuşmuştu.  Belgeselde birçok gazeteci ve siyasi isim de yer almıştı. 

Etiketler Sedat Peker sosyal medya
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