Selçuk Üniversitesi'nden ''mutluluğun formülünü bulan profesör'' ilanı
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Selçuk Üniversitesi'nin Resmî Gazete'de yayımlanan "Dünyada mutluluğun formülü konusunda çalışmaları olmak" şartlı öğretim üyesi alım ilanına tepki yağınca ilanı geri çekti.
Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü'nün 15 Kasım 2024 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan öğretim üyesi alım ilanı tepkilere yol açmıştı.
İlanda İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalı için profesör kadrosuna başvuracak adaylarda "Dünyada mutluluğun formülü konusunda çalışmaları olmak" şartı aranmıştı.
Bu ilanın, belirli bir adaya yönelik olduğu yönünde eleştiriler gündeme geldi ve üniversite, gelen tepkilerin ardından söz konusu ilanın iptal edildiğini duyurdu.
İptal ilanında, 15 Kasım 2024 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan öğretim üyesi alım ilanındaki İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalı profesör kadrosuna ilişkin ilanın iptal edildiği belirtildi.
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