  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu

Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu

Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu
Güncelleme:

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İmzası ile yayımlanan kararnameye göre, mevzuatla verilen görev ve yetkileri yerine getirmek üzere Cumhurbaşkanlığına bağlı, kamu tüzel kişiliğine haiz, özel bütçeli ve merkezi Ankara'da bulunan Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu.

Başkanlığın görevleri şu şekilde;

- Siber güvenliğin sağlanması amacıyla politika, strateji ve hedefleri belirlemek, eylem planları hazırlamak, mevzuat çalışmalarını yürütmek, ilgili faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak, bunların etkin şekilde uygulanmasını takip etmek.

- Siber güvenlik konusunda bilinçlendirme, eğitim ve farkındalığı artırma çalışmaları yürütmek.

- Siber güvenlik ve bilgi güvenliğini destekleyici projeler yürütmek.

- Siber güvenlik ekosistemi ile yerli ve milli ürün ve teknolojilerin geliştirilmesine ve yerli girişimcilerin dünya pazarında rekabetçi konuma gelmesine yönelik çalışmalar yapmak. e) Siber güvenliğe ilişkin ihtiyaç duyulan alanlarda Ar-Ge ve teknoloji transferi yapmak. f) Siber güvenlik ile ilgili yurtiçinde veya yurtdışında düzenlenen tatbikat, etkinlik ve fuarlara katılımın özendirilmesine yönelik çalışmalar yürütmek.

- Siber güvenlik zafiyetlerinin tespit edilmesi amacıyla çalışmalar yürütmek.

- Siber güvenlik alanındaki kapasitenin kritik alanlara yönlendirilmesi ve mükerrer yatırımların önlenmesi için öncelikli siber güvenlik alanlarını belirlemek.

- Siber güvenlik acil durum ve kriz yönetim planları oluşturmak, bu planlar çerçevesinde ortak operasyon merkezleri kurmak.

- Siber güvenlik alanında kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilecek teşviklere ilişkin görüş bildirmek.

- Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak. (DHA)

Etiketler Siber Güvenlik Başkanlığı Siber Güvenlik Resmi Gazete
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bakan Fidan'dan sınırdışı operasyon sinyali: ''Çözüm askeri harekattır!'' Bakan Fidan'dan sınırdışı operasyon sinyali: ''Çözüm askeri harekattır!'' Emekli maaşlarının ödeneceği tarihler belli oldu Emekli maaşlarının ödeneceği tarihler belli oldu İsmail Kartal'a Suudi Arabistan'dan sürpriz teklif İsmail Kartal'a Suudi Arabistan'dan sürpriz teklif Eli bıçaklı eşinden korkusundan kendini camdan attı Eli bıçaklı eşinden korkusundan kendini camdan attı Metrobüs durağında eli silahlı psikopat dehşeti Metrobüs durağında eli silahlı psikopat dehşeti Saadetin Saran’a yurt dışına çıkış yasağı Saadetin Saran’a yurt dışına çıkış yasağı Sergen Yalçın güzel haberi kendisi duyurdu Sergen Yalçın güzel haberi kendisi duyurdu Erzurum 4,5 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı Erzurum 4,5 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı Barış Alper Yılmaz'la aşk yaşadığı iddia edilmişti; 2 cümlelik yanıt geldi Barış Alper Yılmaz'la aşk yaşadığı iddia edilmişti; 2 cümlelik yanıt geldi Tam hastalık havası! Önce kış güneşi ardından soğuk ve yağış... Tam hastalık havası! Önce kış güneşi ardından soğuk ve yağış...
Seyir halindeki otomobilde kan donduran intihar! Seyir halindeki otomobilde kan donduran intihar!