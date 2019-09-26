Sigaradan 5 bin 63 sürücüye ceza kesildi

İçişleri Bakanlığı, dün emniyet ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen “Dumansız Araç Uygulaması"nın bilançosunu açıkladı.

Ülke genelinde 9 bin 419 karma ekip, 169 dedektör köpek ve 37 bin 65 personelin katılımı ile yapılan uygulama sonucunda; 5 bin 63 araç sürücüsüne sigara kullanımı kabahatinden idari para cezası uygulandı.

Uygulamada, 150 bin 381 adet araç kontrol edildi, eksiği tespit edilen 9 bin 10 araca idari para ceza verildi, bin 866 araç ise trafikten men edildi.

Uygulamada, 365 bin 153 kişi kontrol edildi, 1 silahlı terör örgütüne üye olma, 2 adam öldürme, 11 uyuşturucu suçları, 19 hırsızlık, 11 dolandırıcılık, 3 yağma/gasp, 1 çocuğun cinsel istismarı, 645 diğer suçlardan olmak üzere toplam 693 aranan şahıs yakalandı. 84 şahsa adli işlem tesis edildi, bunlardan 16’sı gözaltına alındı.

Uygulamada ayrıca 2 kayıp çocuk ailesine teslim edildi, 4 kayıp şahıs bulundu. 4 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 22 adet mermi/av tüfeği kartuşu, 30 adet kesici/delici alet, 4 adet kurusıkı tabanca, 2 gram eroin, 32 gram esrar, 8 adet uyuşturucu hap, 3160 paket kaçak sigara, 179 litre kaçak içki ele geçirildi.