Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'te biri gri listede aranan olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gri listede aranan 1 terörist etkisiz hale getirildi, 1 terörist de sağ ele geçirildi.

Güvenlik kaynaklardan alınan bilgilere göre, güvenlik güçlerinin Eruh ilçesi Payamlı köyü kırsalında tespit ettiği teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirilirken, 1 terörist de sağ olarak ele geçirildi. Etkisiz hale getirine teröristin İçişleri Bakanlığı tarafından gri listede arandığı tespit edildi.