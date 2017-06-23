Bayram çilesi başladı ! Her yer kilit...
Bayram çilesi başladı ! Her yer kilit...
Bayram öncesi uyarı: ''Kesinlikle almayın...''
Bayram öncesi uyarı: ''Kesinlikle almayın...''
Gül'den net mesaj: ''Karşıyız...''
Gül'den net mesaj: ''Karşıyız...''
Arabalı vapur kayalıklara çarptı !
Arabalı vapur kayalıklara çarptı !
Suudi Arabistan'a gidiyordu... Ele geçirildi !
Suudi Arabistan'a gidiyordu... Ele geçirildi !
Altı sıfırlı Türk Lirası'yla büyük vurgun
Altı sıfırlı Türk Lirası'yla büyük vurgun
Bayram namazı kaçta kılınacak ? İşte il il namaz saatleri
Bayram namazı kaçta kılınacak ? İşte il il namaz saatleri
Tunceli'de müthiş keşif ! 1 milyon yıl önceye ait...
Tunceli'de müthiş keşif ! 1 milyon yıl önceye ait...
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 23 Haziran 2017 20:41

Siirt'te 6 PKK'lı öldürüldü

Siirt'te yapılan operasyonlarda 6 PKK'lı terörist öldürüldü.

Siirt'te 6 PKK'lı öldürüldü
A+ A-

Siirt'in Pervari ve Eruh ilçelerindeki operasyonlarda 6  PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Pervari  ilçesinin Yazlıca Dağı kırsalında 12 Haziran'da başlatılan "Şehit Piyade Kurmay  Albay Gökhan Peker-01" operasyonu kapsamında sıkıştırılan bölücü terör örgütü  mensuplarının Düğüncüler köyü kırsalına kaçtıkları yönünde istihbari bilgi elde  edilmesi üzerine bölgeye operasyon planlandığını belirtti.

Vali Tutulmaz, bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen  "Şehit Güvenlik Korucusu Adil Kamel-8" operasyonu esnasında saklandıkları  sığınakta 2'si ölü, 3'ü yaralı olmak üzere toplam 5 teröristin silahları ile  birlikte etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Tutulmaz ayrıca, önceki gün Eruh ilçesi Bilgili köyü kırsalında  meydana gelen çatışmada "Herekol ararat" kod adlı Cemal Yalçın isimli teröristin  etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiğini bildirdi.

AA

operasyon , terörist , siirt , pkk