Sinan Ateş’in ailesi isyan etti: ''Katil Meclis’te!''

Ankara'da silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları başkanı Sinan Ateş’in dayısı Halil İbrahim Bozkurt, “Bizim evladımızın katili Meclis’tedir. Bunu Türkiye de biliyor” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Bursa’da toplu açılış töreninde konuşmuş, Erdoğan’ın konuşması sırasında Ateş’in adının yazılı olduğu siyah atkılar açmıştı. Atkıları, Erdoğan’ın konuştuğu sahneye doğru tutan gruptakiler, “Sinan için adalet” ve “Duyun sesimizi artık” sloganları atmış sonrasında pankartlar güvenlik güçleri tarafından toplatılmıştı.

Gazeteci Nevşin Mengü'nün, Youtube kanalından yayınladığı habere göre, daha önce MHP’de yöneticilik yapan Bozkurt, Sinan Ateş'in partide güçlenmemesi için öldürüldüğünü söyledi.

Ateş’in partide güçlenmemesi için öldürüldüğünü öne süren Bozkurt, ”Biz bir nebze olsun cumhurbaşkanımızdan adalet istemek için oraya gelmiştik. Ama açılan bir atkıya (Sinan Ateş yazılı) bile tahammül edemediler. Dolayısıyla biz bu saatten sonra sahibimizin Allah’tan başka kimsenin olmadığına inanıyoruz.

Cumhurbaşkanımızdan ciddi manada bir beklentimiz söz konusu ama bu beklentimiz de bugün itibarıyla yok oldu, gitti. Biz uzun yıllar Cumhur İttifakı’na destek vermiş bir aileyiz. Ama biz bugün itibarıyla gördük ki bizim verdiğimiz desteklerin hiçbir anlamı ve önemi yokmuş.

En az 100 bin kişiye hükmedecek siyasi gücümüz var. Eğer seçime kadar bu konu üzerinde özellikle cumhurbaşkanımız bir irade göstermezse biz rahmetli Sinan Ateş’in dostları ve akrabaları olarak sandığa gitmeyeceğiz” açıklamasında bulundu

”ATEŞ’İN KATLEDİLMESİNİ DAĞLAR, TAŞLAR DUYDU SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ MI DUYMUYOR?”

Bozkurt şu ifadeleri kullandı:

”Sinan Ateş’in güpegündüz Ankara’nın göbeğinde katledilmesini dağlar, taşlar duydu; sayın cumhurbaşkanımız mı duymuyor. Sayın adalet bakanımız (Bekir Bozdağ) konuşuyor. Hatta tehdit edercesine konuşuyor… Bunları biz kabul etmiyoruz.

Sayın cumhurbaşkanımızın aileyi aradığına yönelik basında bilgiler geçmiş olsa da sayın cumhurbaşkanımızın arayıp konuyla ilgileneceklerini söylediler. Ama bir aylık bir süre geçti; bu bir aylık zaman zarfında savcılar değiştiriliyor; şunlar bunlar oluyor…

”SAVCININ SİYASİ RENGİ BELLİDİR”

Malum atanan savcının siyasi rengi bellidir. Bunu hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Biz Türk yargısına ve adaletine güveniyoruz ama şekli rengi düpedüz açık, tarafı belli olan bir savcının da bu davanın üzerinde bir hükmü olmasını kabul etmiyoruz.

(‘Sinan Ateş neden öldürüldü’ sorusu üzerine) Gelecekte Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde daha güçlü kılınmaması adına bir nedenden dolayı olduğunu düşünüyoruz ve biliyoruz da böyledir. Hala kamuoyunda katilleriyle alakalı, ‘Bulunamadı’ falan… Herkesin bildiği bir sır. Şurada sokakta kime sorsanız, ‘Sinan Ateş’in katilleri kimdir’ diye; bunu herkes bilir.

Bizim evladımızın katili Meclis’tedir. Bunu Türkiye’de biliyor. Orası onlara kalmayacak, onlara dar olacak. Ama cumhurbaşkanımız, hiç bizlere ihtiyaç bırakmadan yüce Türk adaleti gereğini gerektiği şekilde yapıp yüreklerimize su serpeceğine yürekten inanıyorum.”