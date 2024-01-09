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Sınırda 1'i PKK'lı, 5 kişi yakalandı

Sınırda 1'i PKK'lı, 5 kişi yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i PKK'lı 5 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Hudut kartallarımız, ülkemizden Suriye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/KCK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.  

DHA

Etiketler milli savunma bakanlığı suriye sınırı
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