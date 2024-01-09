Sınırda 1'i PKK'lı, 5 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i PKK'lı 5 kişinin yakalandığını duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Hudut kartallarımız, ülkemizden Suriye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/KCK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.
DHA
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