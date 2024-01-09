Sınırda 1'i PKK'lı, 5 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i PKK'lı 5 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Hudut kartallarımız, ülkemizden Suriye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/KCK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

DHA